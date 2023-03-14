🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Убывающая Луна в Стрельце призывает представителей всех знаков зодиака по-новому взглянуть на собственную жизнь — работу, отношения, творчество.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 14 марта. Убывающая Луна в Стрельце призывает представителей всех знаков зодиака по-новому взглянуть на собственную жизнь — работу, отношения, творчество. Чтобы преодолеть застой и побороть обездвиживающий страх, придется расширить границы понимания вещей и дать себе больше свободы. Сегодня стоит предельно внимательно относиться к любым ситуациям, поступкам, словам, даже мыслям — вы сможете заглянуть в свое будущее и открыть путь к достижению всех целей. Буйствующую энергию, повышенную активность направляйте исключительно в мирное русло, избегайте конфликтов.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 марта

♈ Овны

Иногда мы видим то, что хотим видеть, и слышим то, что хотим слышать. Но это не значит, что окружающие вас люди — неподходящие, не заслуживают вашей любви и внимания. Не нужно убегать от сложностей, в том числе сложностей коммуникации. Вселенная призывает вас признать человека или ситуацию такими, какие они есть, принять чувства, которые они вызывают внутри, и проделать большую работу над собой, необходимую для превращения болезненного опыта в мудрость. Вы выбрали это. Ваша душа выбрала это как способ исцелиться, вырасти и прийти в себя.

Космический совет: у мудрости высокая цена, но все ваши жертвы окупятся со временем.

♉ Тельцы

В нашей жизни бывают моменты, когда мы застреваем на полпути, видим вдали свою цель, но как будто не можем больше следовать за ней. Бывают моменты, когда кажется, что все, кроме нас, неуклонно движутся в направлении роста. Но сейчас не такое время в вашей жизни. Сейчас — время прогресса, достижений, преодоления преград, время невозможного. Помните, что повышение собственного уровня потребует от вас разрушения ограниченных убеждений, с которыми вы привыкли сосуществовать. Вселенная создает условия для вашего исцеления, трансформации. Пора сбросить старую кожу и проявить лучшую версию себя.

Космический совет: подумайте о внутренних ограничениях, не позволяющих вам двигаться вперед.

♊ Близнецы

Вы бы хотели, чтобы все сложилось иначе. Но правда в том, что все произошло так, как должно было произойти. Примите преходящий характер всего в вашей жизни. Примите тот факт, что иногда мы привлекаем людей и ситуации в нашу реальность, чтобы извлечь суровые уроки и подняться на новый уровень через испытания, для которых и предназначена наша душа. То, для чего вы освобождаете место в сердце, гораздо лучше, чем-то, что вы оставляете позади. Не забывайте. Это знание поможет вам с готовностью принимать перемены и видеть их истинный смысл здесь и сейчас.

Космический совет: ваша душа решила учиться и расти благодаря этому опыту, примите его как дар.

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♋ Раки

Раки, вы одновременно и мистики, и волшебники. У вас есть возможность выйти за пределы физических границ и проникнуть в тонкие сферы. Вселенная прямо сейчас активизирует поток ваших творческих сил и помогает направить их в созидательное русло. Позвольте музе соблазнить себя, дайте себе разрешение выражать то, что проходит без фильтра условностей. Освободив себя от мысли о совершенстве, вы сможете создать нечто, благодаря чему вас запомнят.

Космический совет: вы — проводник творчества, дайте себе свободу самовыражения.

♌ Львы

Это любовь, это похоть или немного того и другого? Только время покажет, влюбленные Львы. Сомнения, загадки, мысли — это ваше напоминание, что нужно закрепиться в настоящем, насладиться восхитительностью момента, которую может предложить жизнь, и исследовать всю длину и ширину этой связи насколько это возможно. И своим собственным способом. Жизнь не приходит с гарантийными талонами, и это лучшая часть нашего путешествия здесь, в земном царстве.

Космический совет: исследуйте свои отношения, наслаждайтесь ими, радуйтесь здесь и сейчас.

♍ Девы

Радость — ваше естественное состояние, именно радость звезды просят вас воплотить в начале недели. Вдохните, расслабьте плечи и сбросьте напряжение, которое вы носите с собой, как знак чести. Порой когда вы идете по пути наименьшего сопротивления, все получается лучше, чем вы можете себе представить, Девы. В этом вы твердо убедитесь в ближайшие месяцы. Более того, ваши межличностные отношения также изменятся к лучшему. Вы обнаружите, что вокруг много людей, которые щедро наливают в вашу чашу и поддерживают ваше творческое и духовное вдохновение.

Космический совет: вас окружает любовь, она в каждом моменте, нужно только присмотреться.

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♎ Весы

Вполне естественно чувствовать обиду, когда что-то идет не по плану, и воспринимать другого человека как главного злодея вашей истории. Однако любой гнев перестает существовать, когда вы признаете его роль катализатора в общей схеме вещей. Когда вы понимаете, что мы все — часть пьесы, масштабная бродвейская постановка, организованная Вселенной. Итак, привнесите в уравнение немного любви и много сострадания. Пришло время простить свое прошлое, превратить старые раны в мудрость и создать для себя совершенно новую реальность. Верьте в невозможное и доверяйте своей судьбе. Все в этом мире существует для вашего счастья.

Космический совет: создавайте новую реальность, не позволяйте прошлому тревожить вас в настоящем.

♏ Скорпионы

Ничто, и мы ничего не значим, в нашей жизни не имеет цели, включая боль, страдания и сложные обстоятельства. Все они пробуждают нас к нашей истине, истине, что мы на самом деле бесконечны. Вот что вам нужно помнить, когда вы сражаетесь со своими демонами: вы выбрали это. Ваша душа выбрала это как способ исцелиться, преобразиться и принести больше света в так называемые темные части внутри. Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это быть благодарным за все, включая так называемые неприятные моменты.

Космический совет: относитесь к своим обстоятельствам как к возможности измениться к лучшему.

♐ Стрельцы

Вы чувствуете эту искру, Стрельцы. Вы помните, почему отправились в это путешествие, помните все пути, которыми пошли ради изменения коллективного сознания. Поверьте, что помощь и ресурсы, необходимые для создания магии, будут в вашем распоряжении пока вы продолжаете смотреть на свой истинный север. Пока вы верны себе. В сфере любви и романтики дела обстоят также лучше. Кроме того, химия, которую вы разделяете с партнером, зашкаливает! Отдайтесь всецело этому приключению, вы не пожалеете!

Космический совет: идите своей дорогой, не боясь препятствий. Вы все делаете правильно.

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♑ Козероги

Действительно ли вы хотите дать своим обстоятельствам эту большую власть над вами? Пришло время посмотреть этим триггерам в глаза и признать, чему они вас учат. Это удержит вас от конфликтов и поможет не винить в своих проблемах других. Вы не совершите поступка, о котором пожалеете, если достаточно изучите себя и свои эмоции. Звезды призывают вас выйти из своей головы и сконцентрироваться на телесных ощущениях. Пусть ваше дыхание будет якорем, который поможет сосредоточиться на настоящем моменте. Дышите. И отпускайте.

Космический совет: наблюдайте за своими триггерами, чтобы понять, чему они вас учат.

♒ Водолеи

Если и есть момент, от которого вам необходимо избавиться в этом месяце, так это мышление жертвы, Водолеи. Только вы являетесь творцом своей реальности, и именно ваше Высшее Я призывает определенных людей и опыт, чтобы они могли вызвать рост и стать катализатором позитивной трансформации. Итак, обратите взор на свою душу. Зажгите лампу осознания и отправляйтесь в это метафорическое путешествие внутрь себя. В то же время остерегайтесь просыпающегося желания изолировать себя. У вас есть поддержка близких людей, вашей духовной семьи, и на этот раз. Разрешите себе опираться на них.

Космический совет: пора избавиться от мышления жертвы — это изменит вашу реальность.

♊ Рыбы

Вы не можете заставить людей соблюдать ваши сроки в принятии решений. Вы не можете заставить их столкнуться со своими страхами, если они не готовы к этому. Примите их позицию, примите их трудности, каждый ведет свою маленькую войну в этом огромном мире. Смиритесь с тем, что окружающие могут не быть на одной волне с вами. Хорошо, что у вас есть выбор, возможность задавать важные вопросы и понимать их точку зрения. Да, и еще одна вещь! Не всегда получается найти мирное решение сразу. Лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас — проявить терпение.

Космический совет: будьте настойчивы и упорны в поиске решения главной проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, носители каких имен постоянно притягивают удачу.