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В отличие от злокачественных опухолей доброкачественные образования не вызывают онкологию. Тем не менее, они также могут представлять серьезную угрозу здоровью.

Обнаружение опухоли в организме не всегда указывает на рак. В организме человека многие доброкачественные образования легко лечатся и не несут угрозы для жизни, однако бывают исключения, когда без медицинской помощи не обойтись. Что провоцирует появление доброкачественных опухолей и в каких случаях их необходимо экстренно удалять, изданию aif.ru рассказал доктор медицинских наук и хирург-онколог Алексей Шестаков.

Главной опасностью доброкачественных опухолей является потенциальный риск их озлокачествления. Поэтому терять бдительность в их отношении нельзя, несмотря на низкую вероятность. Однако при определенной гистологической картине необходимо удалять даже «безобидные» липомы, происходящие из жировой ткани.

Откуда появляются доброкачественные опухоли

Неизвестно, что является точной причиной возникновения доброкачественных опухолей. Предполагается, что большую роль играет наследственность. Еще у эмбрионов жировая, соединительная и мышечная ткани органов начинают формироваться в липомы, фибромы и миомы. Наиболее всего уязвим к образованию опухолей желудочно-кишечный тракт, поскольку в нем присутствуют все эти ткани. Среди других триггеров специалисты называют хронические инфекции, травмы и другие физические факторы, например, радиация.

Как обнаруживают доброкачественные опухоли

Чаще всего доброкачественные опухоли обнаруживают случайно. Например, их можно увидеть при проведении профилактической гастроскопии. Причем их расположение в желудке или пищеводе может не оказывать влияния на пищеварение. В любом случае пациент должен регулярно находиться под наблюдением специалистов и при наличии показаний быть готовым к операции.

Что нужно знать об удалении доброкачественных опухолей

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Сегодня удаление доброкачественных опухолей часто удаляют вообще без разреза — через естественные проходы организма человека. Так, опухоль в пищеводе или кишечнике можно удалить с помощью эндоскопа через рот или задний проход. Причем после операции пациенту показаны лишь временные ограничения в диете. В остальном же его образ жизни не нарушается.

Также удаление различных образований может проходить малоинвазивными методами, например, через проколы, а не разрезы. В таком случае операция проходит под анестезией, а после нее пациенту требуется период для реабилитации.

Однако при большом размере опухоли возможно выполнение операции, при которой орган приходится полностью удалять. В таком случае доброкачественное образование может привести к объемной операции со всеми присущими ей рисками и длительным периодом восстановления.

Как отличить доброкачественную опухоль от злокачественной

Единственный надежный способ обнаружить опухоль — гистологический анализ. Именно под микроскопом ее легче всего рассмотреть. Другие методы визуализации вроде томографии, УЗИ и эндоскопии могут лишь сориентировать врача относительно очага заболевания, а также определить характер образования — доброкачественного или злокачественного. Окончательный же диагноз определяет биопсия. Именно на эндоскопическом исследовании врач забирает небольшой кусочек ткани.

Исключение составляют ситуации, когда специалист точно понимает, что опухоль придется удалять в любом случае. Тогда в предварительном исследовании нет необходимости, а изучить опухоль можно будет уже после удаления.

Может ли опухоль вырасти снова

Как правило, доброкачественная опухоль после удаления не возвращается. Случается это крайне редко. Как правило, если образование полностью удалено, и никакого участка не оставлено, то рецидива не будет. Тем не менее, при генетической предрасположенности важно регулярно проверяться, поскольку доброкачественные опухоли могут развиваться в других органах.

Почему важна регулярно проходить обследования

Важно отметить, что конкретных мер профилактики не существует. Наиболее эффективным критерием по-прежнему являются регулярные медосмотры и бдительность к собственному самочувствию. Так, если доброкачественная опухоль мешает глотать пищу, то с таким опасным симптомом следует немедленно обращаться к специалисту. Особенно это касается пациентов старшего возраста, поскольку опухоль обычно развивается в возрасте до 40-50 лет. Им не стоит пренебрегать рекомендациями по прохождению гастроскопии, эндоскопии и колоноскопии.

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