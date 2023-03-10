Какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

Маргарита Савинова 23

Онколог Вахабова рассказала, какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

Какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

Доказано, что гормональный фон у женщины в период беременности не способствует росту опухоли.

Онкология — тяжелое заболевание, которое иногда обнаруживается даже у беременных женщин. Врач-онколог института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала Газете.ру, какие именно виды рака чаще всего выявляют у будущих мам.

По словам эксперта, хоть и редко, но в основном у женщин старше 30-35 лет выявляют рак молочной железы, рак шейки матки, лейкозы и лимфомы. При этом доказано, что беременность не способствует росту опухоли. 

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«Уже доказано, что гормональный фон у женщины в период беременности не способствует росту опухоли. Поскольку злокачественные новообразования в такой ситуации — не самая распространенная проблема, у врачей до сих пор нет единых алгоритмов действия в подобной ситуации. В каждом конкретном случае это будет решаться индивидуально», — пояснила онколог.

Если же все-таки у будущей мамы обнаруживают рак, то решение о сохранении плода должен принимать не один специалист, а целая группа. В нее входят онколог, акушер-гинеколог, репродуктолог, генетик, перинатолог и другие специалисты.

При этом каким бы ни было окончательное решение, лечение рака у пациентки должно начаться незамедлительно: любая отсрочка даже в несколько недель может стоить жизни матери и ее малыша. Причина — быстрое прогрессирование опухоли.

«Вероятно, при постановке такого диагноза в период беременности, женщине придется принять непростое решение, но сейчас медицина делает все, чтобы спасти жизни обоих», — пояснила Вахабова.

В настоящее время диагностику онкологических заболеваний в период беременности пройти может каждая женщина, поскольку существуют деликатные способы, позволяющие провести процедуру без вреда для плода.

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