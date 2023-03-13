Оскар в номинации «Лучшая актриса» впервые в истории получила звезда из Азии

Мишель Йео получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу»

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

На счету звезды Голливуда более 60 фильмов, однако номинацию на премию Американской киноакадемии она получила впервые.

Актриса Мишель Йео стала первой азиатской актрисой в истории, получившей «Оскара» как лучшая актриса 2023 года. Премию Американской киноакадемии звезде Голливуда вручили за главную роль в картине «Все, везде и сразу». Она сыграла женщину, которая с удивлением открыла в себе дар путешествий по параллельным вселенным. Проект уже принес артистке «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию Сатурн.

Мишель Йео — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения. В августе текущего года ей исполнится 61 год. В 1983-м будущая знаменитость с мировым именем выиграла конкурс красоты «Мисс Малайзия». Карьеру в кино она начала в 80-х, сыграла почти 70 ролей. Самыми известными лентами с участием Йео являются «Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Пекло», «Завтра не умрет никогда», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и другие.

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В этом году за звание лучшей актрисы наравне с Йео боролись Кейт Бланшетт («Тар»), сыгравшая Мэрилин Монро Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). Фильм «Все, везде и сразу» получил семь «Оскаров»: как лучший фильм, за режиссуру Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, монтаж и сценарий. Лучшими актерами второго плана стали Ке Хюи Кван и Джейми Ли Кертис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой мультфильм Американская киноакадемия признала лучшим в 2023 году.