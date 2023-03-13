Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Иван Обухов 835
Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Фото: ETIENNE LAURENT / ТАСС

Тема:
Оскар-2023

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.

Полный список победителей Оскара 2023:

• Лучший фильм:
«Все везде и сразу»

• Лучшая режиссура:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»

• Лучшая мужская роль:
Брендан Фрэйзер — «Кит»

• Лучшая женская роль:
Мишель Йео — «Все везде и сразу»

• Лучшая мужская роль второго плана:
Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»

• Лучшая женская роль второго плана:
Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»

• Лучший оригинальный сценарий:
Дэниэлы — «Все везде и сразу»

• Лучший адаптированный сценарий:
Сара Полли — «Говорят женщины»

• Лучший международный фильм:
«На Западном фронте без перемен» — Германия

• Лучший анимационный фильм:
«Пиноккио Гильермо дель Торо»

• Лучший оригинальный саундтрек:
Фолькер Бертельман — «На Западном фронте без перемен»

• Лучшая песня:
"Naatu Naatu" — «RRR: Рядом ревет революция»

• Лучшая операторская работа:
Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен»

• Лучший монтаж:
Пол Роджерс — «Все везде и сразу»

• Лучший дизайн костюмов:
Рут И. Картер — «Черная Пантера: Ваканда навеки»

• Лучшее художественное оформление:
Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — «На Западном фронте без перемен»

• Лучшие визуальные эффекты:
«Аватар: Путь воды»

• Лучший звук:
«Топ Ган: Мэверик»

• Лучший грим и прически:
«Кит»

• Лучший документальный фильм:
«Навальный»

• Лучший короткометражный документальный фильм:
«Заклинатели слонов»

• Лучший короткометражный анимационный фильм:
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

• Лучший короткометражный игровой фильм:
«Прощание по-ирландски»

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