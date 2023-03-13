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Картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта номинирована на премию Американской киноакадемии в 11 категориях.

Фильм «Все, везде и сразу» получил пять «Оскаров» в ходе 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Актеры Ке Хюи Кван и Джейми Ли Кертис завоевали золотые статуэтки как лучшие актер и актриса второго плана. Также картина удостоилась награды за лучшую режиссуру Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, лучший монтаж и сценарий.

Конкуренцию режиссерскому дуэту проекта «Все, везде и сразу» составляли Стивен Спилберг с лентой о своем детстве «Фабельманы», Мартин Макдона и его «Банши Инишерина», Тодд Филд с музыкальной драмой «Тар» и Рубен Эстлунд с картиной «Треугольник печали». Столько же наград, что и работа Квана Шайнерта на церемонии 2023 года на данный момент на счету у экранизации романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Фильм «Все, везде и сразу» рассказывает о женщине (Ее сыграла Мишель Йео. — Прим. ред.), которая открыла в себе сверхспособность перемещаться по параллельным вселенным. В картине соединились разные жанры — абсурдистская комедия, боевик, научная фантастика. Ке Хюи Кван взял свой «Оскар», имея на счету всего 14 актерских работ. Для 64-летней звезды Голливуда Джейми Ли Кертис эта награда также стала первой за всю карьеру.