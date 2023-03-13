Российская документальная короткометражка «Выход» не получила «Оскара»

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Проект Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии уступил конкурентам из Индии.

Премию американской киноакадемии за лучший короткометражный документальный фильм получили авторы индийской документальной короткометражки «Заклинатели слонов» Картики Гонсалвес и Гунит Монга. Это история Боммана и Белли, супружеской пары из Южной Индии, которые создали необычную семью — взяли под опеку осиротевшего слоненка Рагху.

В данной категории также номинировались фильмы «Как измеряется год?» режиссера Джея Розенблатта, «Эффект Марты Митчелл» Энн Алверг и Дебры Макклатчи, «Незнакомец у ворот» Джошуа Сефтела, а также российская лента «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии.

В ходе 95-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии уже названы победители в категории «Лучший короткометражный фильм» (художественный). Ими стали создатели черной комедии «Прощание по-ирландски» о двух братьях, которых свела смерть матери. Исполнитель одной из главных ролей Джеймс Мартин — работник кофейни с синдромом Дауна из Белфаста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких номинациях получила «Оскара» нашумевшая драма «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли.