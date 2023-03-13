Фильм «На Западном фронте без перемен» получил два «Оскара»

Фото: Кадр из к/ф «На Западном фронте без перемен», реж. Эдвард Бергер, 2022 г.

Картина получила номинации в девяти категориях, одну из статуэток увезет домой оператор-постановщик Джеймс Френд. Также это «Лучший международный полнометражный фильм».

Оператор-постановщик Джеймс Френд получил премию Американской киноакадемии за работу над антивоенной драмой «На Западном фронте без перемен». Всего картина получила девять номинаций на «Оскара». По мнению критиков, она вполне может взять «Лучший фильм», так как является фаворитом по мнениям наравне с лентой «Все, везде и сразу».

Френд снимал сериалы «Патрик Мелроуз», «Ваша честь», «Виктория». Его конкурентом Френда был знаменитый мастер с двумя золотыми статуэтками на счету и 18-ю номинациям Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка, «Чтец», «Игры разума»). В 2008 году Дикинса номинировали дважды — за картины «Старикам тут не место» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Но сегодня не его день.

«На Западном фронте без перемен» снят по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Это уже третья по счету экранизация произведения великого автора. Ее называют самой мрачной и тяжелой из всех существующих. Стоит отметить, операторская работа здесь не слишком претенциозна, однако она сконцентрирована на эпичных сценах сражений и эпизодах жестокости войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брендан Фрейзер появился на церемонии «Оскара».