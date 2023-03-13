Названа актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Иван Обухов 35

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Названа актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Фото: CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар».

Кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» выиграла Джейми Ли Кертис за участие в создании картины «Все везде и сразу». 

Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар». Карьеру Джейми Ли Кертис начала 70-х, на ее счету свыше 80 картин . Известность пришла к артистке после исполнения роли в культовом триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год).

Церемония вручения наград киноакадемии проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ранее 5-tv.ru писал, кто получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.

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