Назван актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

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За всю карьеру этот артист сыграл всего 14 ролей. И вот он уже обходит «заслуженных» голливудских звезд.

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер второго плана» в 2023 году получил актер вьетнамского происхождения Ке Хюи Куан. Он исполнил роль в картине «Все везде и сразу», которая получила всего 11 номинаций на «Оскар». Для 51-летнего артиста это первая номинация золотую статуэтку, хотя проект уже принес ему ряд почетных наград. Среди них премии Сатурн и Гильдии киноактеров США, а также «Золотой глобус».

Ке Хюи Куан в фильме «Все, везде и сразу» сыграл мужа главной героини Эвелин — женщины, внезапно открывшей в себе способность путешествовать по параллельным мирам. Этого персонажа исполнила Мишель Йео — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, известная по «Мемуарам гейши» и ленте «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». За последний фильм она, к слову, тоже получила «Золотой глобус».

Ке Хюи Куан попал в кино 1980-х, за всю карьеру сыграл всего 14 ролей в таких проектах, как «Байки из склепа», сериал «Локи», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Балбесы» и «Американец китайского происхождения» (сериал). В борьбе за «Оскара» он обошел сильных конкурентов, например прославленного ирландца Брендона Глисона и Барри Кеогана из фильма «Банши Инишерина».

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