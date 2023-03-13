Назван актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Оксана Тарасова 36

Ке Хюи Куан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Назван актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: CAROLINE BREHMAN / ТАСС

За всю карьеру этот артист сыграл всего 14 ролей. И вот он уже обходит «заслуженных» голливудских звезд.

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер второго плана» в 2023 году получил актер вьетнамского происхождения Ке Хюи Куан. Он исполнил роль в картине «Все везде и сразу», которая получила всего 11 номинаций на «Оскар». Для 51-летнего артиста это первая номинация золотую статуэтку, хотя проект уже принес ему ряд почетных наград. Среди них премии Сатурн и Гильдии киноактеров США, а также «Золотой глобус».

Ке Хюи Куан в фильме «Все, везде и сразу» сыграл мужа главной героини Эвелин — женщины, внезапно открывшей в себе способность путешествовать по параллельным мирам. Этого персонажа исполнила Мишель Йео — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, известная по «Мемуарам гейши» и ленте «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». За последний фильм она, к слову, тоже получила «Золотой глобус».

Ке Хюи Куан попал в кино 1980-х, за всю карьеру сыграл всего 14 ролей в таких проектах, как «Байки из склепа», сериал «Локи», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Балбесы» и «Американец китайского происхождения» (сериал). В борьбе за «Оскара» он обошел сильных конкурентов, например прославленного ирландца Брендона Глисона и Барри Кеогана из фильма «Банши Инишерина».

В Голливуде стартовала 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. 

Ранее 5-tv.ru писал, какой полнометражный мультфильм назван лучшим.  

Новости партнеров

Новости СМИ2