На «Оскаре» назван лучший полнометражный мультфильм

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«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар».

«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как «Лучший полнометражный анимационный фильм».

В этой категории на награду киноакадемии также претендовали «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».

Мультипликационный мюзикл режиссера из Мексики Гильермо дель Торо вышел на платформе Netflix.

Для дель Торо это уже третий «Оскар»: прежде его заслуги были отмечены за картину «Форма воды» — за режиссуру и как «Лучшая картина».

«Пиноккио» прежде уже подарил своему автору «Золотой глобус» и главную награду в области мультипликации — премию «Энни».

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