Роскошные, пышные, странные: какими нарядами удивили звезды на премии «Оскар»

Фото: JOHN G. MABANGLO / ТАСС

Красные дорожки в 2023 году будто призваны шокировать публику, однако на этот раз знаменитости (почти все) поскромничали и сделали выбор в пользу голливудского шика.

В Голливуде стартовала 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Знаменитости прибыли во всей красе: кто-то в ожидании своей золотой статуэтки «Оскар», кто-то в качестве звездного гостя. Традиционно они прошлись по красной ковровой дорожке, дали интервью журналистам и попозировали перед фотографами.

Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Заслуженная голливудская актриса Сигурни Уивер определенно решила блеснуть в прямом смысле слова и облачилась в золото с ног до головы. Спорное ее платье блестело не очень богато и чересчур обтягивало в районе бедер, при этом свободно собиралось в складки в области живота. Но кто скажет легендарной Эллен Рипли, что она провалилась с выбором наряда? Помните, что она делала с инопланетными монстрами в «Чужом»?

Сигурни Уивер. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Леди Гага в своем репертуаре. Богине сцены, мастеру головокружительных шоу, конечно, тоже трудно сделать замечание, особенно, помня ее страстную любовь к оригинальным образам. На «Оскаре» звезда появилась в черном. Верх ее платья — из сетки, небольшим лифом прикрыта только грудь. Низко-низко на бедрах, прямо на грани, начинается конусообразная юбка в пол. В принципе, по меркам Леди Гаги очень скромно.

Леди Гага. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Руни Мара вышла на красную дорожку в платье, напоминающем одновременно наряд героини «Гордости и предубеждения» и ночную сорочку. Настолько длинную сорочку, что ее пришлось завязать узлом, который стал чем-то вроде шлейфа. Тонкие опущенные плечи актрисы, ее белая кожа и кремовый тон ткани — вид получился вроде проснувшийся, но слегка болезненный.

Руни Мара. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Пол Мескал, звезда сериала «Нормальные люди» и номинант на «Оскар» как лучший актер фильма «Солнце мое» нарядился как жених! Надел черные брюки, белую рубашку, галстук-бабочку, а поверх — белый сияющий пиджак. Да еще и брошь в виде алой розы. Издали напоминает красную гвоздику в кармане…

Пол Мескал. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Флоренс Пью выбрала для церемонии маленькое черное платье с карманами и туфли на высокой платформе. На этом хотелось бы остановиться, но селебрити показалось маловато. Скромная основа наряда была дополнена царским манто с пышными рукавами и длинным шлейфом из плотной серо-бежевой ткани, мятой и изломанной. Чтобы во всем этом богатстве не утонуть, актриса открыла плечи и грудь. И показала ножку в разрезе платья.

Флоренс Пью. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Элегантными выходами порадовали модников актеры Джейми Ли Кертис, Николь Кидман и Эмили Блант. Первая (если кто-то еще помнит, в молодости она обладала просто сногсшибательной фигурой и роскошным бюстом), надела расшитое пайетками жемчужного оттенка платье. Наряд закрывал по-прежнему стройное тело 64-летней звезды от шеи до пят, но подчеркивал ее отличную форму.

Джейми Ли Кертис. ALLISON DINNER / ТАСС

Николь Кидман выбрала черное платье, будто облитое серебром и украшенное крупными цветами на плече и бедре. Публика не скрывала восхищения, когда она позировала рядом с мужем Китом Урбаном на красной дорожке — точеная, хрупкая, но дерзкая. Эмили Блант вышла в изысканном белом — вырез ее минималистичного платья одной линией открыл грудь и плечи.

Николь Кидман. CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Тем временем праздник Американской киноакадемии начался. Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных фильмах и актерах «Оскара» 2023 года.