Великая история возвращения: Брендан Фрейзер появился на церемонии «Оскара»

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В этом году надолго пропавший с экранов голливудский актер номинирован на золотую статуэтку Американской киноакадемии.

Great comeback story, великая история возвращения — так назвали ведущие появление голливудского актера Брендана Фрейзера на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Сегодня он поборется за золотую статуэтку в категории «Лучшая мужская роль», представит драму «Кит». К этому моменту артист шел долго. Не всем удается с таким шиком выйти из долгой полосы забвения. За новую картину он получил уже много наград. Стоя у микрофона и слушая долгие овации, он плакал.

Карьера Фрейзера «выстрелила» благодаря роли в «Мумии» (1999 год) — он получил номинацию на «Оскар» и признание, но потом пропал с больших экранов. Годом ранее был «Взрыв из прошлого», годом позже «Ослепленный желаниями», но после актер снимался в череде низкопробных фильмов, переживал едкие комментарии по поводу изменившейся внешности. От роскошных мускулов не осталось и следа, пышные локоны поредели, над актером смеялись в прессе и социальных сетях.

С 2008 года Фрейзер переносил одну за другой операции на позвоночнике и коленях — напомнил о себе его отказ от помощи каскадеров на съемках. Из-за этого артист потерял прежнюю форму. Он также пережил тяжелый развод, трое детей остались с бывшей супругой. Смерть мамы, депрессия, одиночество, быстрый набор веса и ко всему прочему проблемы с деньгами. Он не зарабатывал на миллион долларов в год для детей, суд не поддержал его иск об уменьшении алиментов.

Брендан Фрейзер 2008 год. www.globallookpress.com / FSN-B.

В 2018 году Фрейзер рассказал о домогательствах со стороны президента ассоциации иностранной прессы (Организатор «Золотого глобуса». — Прим. ред.) Филипа Берка. По результатам расследования в организации ее глава принес извинения, хотя и подчеркнул, что просто пошутил, хлопнув симпатичного актера по ягодицам. После этого скандального инцидента о новых ролях артист уже не мечтал.

Только спустя три года режиссер Даррен Аронофски пригласил Фрейзера в проект «Кит». Актер сыграл страдающего от ожирения учителя литературы Чарли, который работает дистанционно и боится даже включать веб-камеру во время лекций, так как стыдится себя. Когда-то он бросил семью ради любовника, а теперь на пороге смерти пытается наладить отношения с дочерью. Чтобы 270-килограммовый герой выглядел реалистично, его гримировали много часов, надевали специальный костюм и маску, стараясь при этом сохранить естественную мимику.

Роль Чарли уже признана критиками выдающейся. Дебютный показ фильма на венецианском кинофестивале завершился шестиминутной стоячей овацией в честь картины и ее главного артиста Брендана Фрейзера. Он также стал актером года по версии Critics Choice Awards. На сцене сказал, будто проецируя опыт «Кита» на себя, что это фильм о поиске света, когда вокруг только тьма.

«Если ты парень вроде Чарли, которого я играл в этом фильме, и каким-либо образом борешься с ожирением, или ты просто чувствуешь, что находишься в темном море… Я хочу, чтобы ты знал, что у тебя тоже глубоко внутри есть силы, чтобы просто встать на ноги и идти к свету. И тогда все изменится к лучшему», — сказал Фрейзер, и зал встал.

Жизнь артиста теперь налаживается, он снова востребован и уже утвержден на роль в фильме «Убийцы цветочной луны», будет работать со звездами первой величины Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. На церемонию Американской академии он пришел в сопровождении сыновей, которые с воодушевлением говорили в интервью о таланте знаменитого отца. Теперь (или снова) Фрейзер и сам звезда первой величины, которая, возможно, в конце этой ночи украсит свой дом таким долгожданным «Оскаром».

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