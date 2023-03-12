Пригожин о Валерии: «Я встретил ту самую, о которой даже, наверное, и не мечтал»

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Иосиф Пригожин поздравил Валерию с юбилеем совместной жизни милой публикацией в соцсети.

Иосиф Пригожин опубликовал пост в Instagram*, в котором поделился радостной новостью о круглой дате — 20-летии знакомства с певицей Валерией.

«Я встретил ту самую, о которой даже, наверное, и не мечтал», — написал Пригожин в публикации.

По мнению продюсера, секрет их долгой и счастливой жизни в браке заключается в умении уступать друг другу, понимать, идти навстречу и чувствовать своего близкого человека.

«Спасибо тебе, любимая, за твое терпение, женскую мудрость и счастье, которое ты мне даришь каждый день», — написал продюсер в соцсетях.

Прежде Валерия отмечала, что в их семейной жизни нет одинаковых дней, у них общие интересы, от которых они могут получить удовольствие и от души посмеяться.

«У нас в жизни нет рутины. По большому счету, нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения. Мы получаем удовольствие от одного и того же. У нас очень много общего. На самом деле мы умеем вместе смеяться. Мне кажется это самый главный такой вот признак долговечных отношений, если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать, то все пропало», — говорила Валерия.

Единственные темы на которые конфликтуют супруги чаще всего — вопросы, касающиеся детей и работы.

«У каждого из нас есть свои представления о том, как должно быть, и каждый пытается свое мнение отстаивать», — говорила звезда.

Также исполнительница уточнила, что эмоциональные драмы никак не отражаются на семейной жизни.

«Даже если страстно убеждаем в чем-то друг друга, потом все равно приходим к общему мнению», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин осудил тиктокера за провокационные выходки. Скандальный блогер не раз шокировал публику своими громкими высказываниями и неожиданными поступками.

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