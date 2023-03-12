Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Юлия Королева, наконец, призналась аудитории, что в ее семье произошло на самом деле.

Недавно Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, поссорился с женой Юлией Королевой. После чего он пустился во все тяжкие, начал публиковать странные фотографии и видео. Таким поведением музыкант обеспокоил своих фанатов. Он посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее «своей женщиной», а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину.

На видео артист вел себя деспотично: отнимал паспорт Королевой и не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали. Также он задал вопрос девушке насчет ее матери и своих родителей. Пользователям стало понятно, что в конфликте замешены еще и остальные члены семьи Долматова.

Юлии Королевой пришлось рассказать аудитории в Instagram*, что в ее семье произошло на самом деле. Она обвинила во всем маму Гуфа, которая, по всей видимости, невзлюбила невестку. Девушка объяснила, что ее жизнь была счастливой примерно до 28 февраля, но после этой даты отношения резко ухудшались.

«Моя жизнь была нереально счастливой примерно до 28 февраля, после чего все резко превратилось в прах, который можно просто смыть в унитаз. Передаю привет маме Алексея, которая уже в блоке, но тут, надеюсь, увидит», — написала девушка в свое блоге.

Также она объяснила, что на видео Алексей находился в состоянии «Алика», это альтер-эго артиста, которое означает шизофреническое состояние. Он пытался выяснить, где мать Королевой, кто она такая и так далее, потому что мать артиста долгое время вгоняла его в паранойю.

«Ее тебе подсунули! Она хочет заполучить твои богатства! У нее нет родителей! Тина — не твой ребенок!» — циитировала мать Алексея Королева.

Жена рэпера призналась, что вражда со свекровью длится давно, в чем причина девушка сама не понимает.

«Окончательно съехав на этой почве, он пришел и устроил то, что все видели. Вот так вот. Кстати, когда я была беременная, она издевалась надо мной своими звонками и доводила до истерики», — поделилась модель.

Также она отметила, что сейчас с Гуфом все в порядке, он восстанавливает свое здоровье. А она забрала ребенка и потихоньку приходит в себя.

«Извиняюсь за весь это цирк, мне нереально стыдно, но я не могла это контролировать. Но, благо, у Леши есть сестра, которая помогла, как всегда, вытащить его. Оля — самый сильный человек на планете», — заключила избранница Гуфа.

Ранее психолог Панфилова в комментарии 5-tv.ru объяснила, почему Гуф абьюзит свою жену. Эксперт считает, что такое поведение — показатель слабого мужчины, который вымещает эмоциональную злость на женщину.

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