«Фейк и пиар»: маркетолог проанализировала поведение Гуфа

Фото, видео: Instagram* / yuliyakorolevaa; bs.rggu.ru Сайт бизнес-школы РГГУ; 5-tv.ru

Эксперт считает, что мы никогда не узнаем, на самом деле его там накрыло и он отобрал паспорт или этого не было.

Несколько дней назад Алексей Долматов сильно поссорился с женой Юлией Королевой. После этого он пустился во все тяжкие, сильно обеспокоив таким поведением своих фанатов. Музыкант посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее своей женщиной, а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину. На видео он вел себя как абьюзер: отнимал паспорт Королевой и не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали.

Маркетолог Анастасия Птуха эксклюзивно прокомментировала поведение Долматова для 5-tv.ru. Она считает, что такое поведение Гуфа — скорей всего фейк и пиар. Он создан для привлечения внимания общественности к звезде, потому что эти страсти в жизни обычных людей встречаются достаточно редко. А вот такие надуманные вещи они раздуты, даже если имеют место быть в жизни.

«Согласитесь, если у нас что-то происходит в жизни, мы не бежим в прессу», — говорит маркетолог.

То есть, если люди это сделали, значит у них была причина, для известных людей — это пиар.

«У Гуфа получился классический пиар, немного неуклюжий», — говорит Анастасия Птуха.

Допустим, что Гуф поругался с женой Юлией Королевой. Но это совершенно не та причина, чтобы выносить ее на публику. С российскими знаменитостями работают такие технологи, которые предлагают им совершенно однотипные вещи для раскрутки.

Как правило, люди хотят поделиться не настолько кричащими новостями. Собственно говоря, если с ними что-то случилось, то надо задаться вопросом: на какую реакцию они рассчитывают.

«На сочувствие? Почему им нужно сочувствие чужих людей, не очень понятно, если они хотят поделиться какими-то переживаниями физическими и искренними», — комментирует эксперт.

Например, если человек увидел какой-то прекрасный закат на отдыхе или радуется вместе с ребенком какому-то событию. Таким вещам имеет смысл доверять.

Определить неискренних блогеров можно по пиар-технологиям. Они очень заметны. Например, часто они пишут разными стилями в блогах, так как свои страницы они отдают админам, а их может быть два или три. Также и сам блогер время от времени может что-то написать. Как правило, все администраторы страницы, включая звезду, не соблюдают единый стиль и слог, допускают разные грамматические ошибки.

Также можно определить по комментариям, когда «известный человек» отвечает подписчикам формально или игнорирует. Когда знаменитости искренне хотят поделиться контентом, то пишут сами. Также верный признак, что страницу ведет сам блогер, — это когда в комментарии приходят другие знаменитости.

Может быть само событие имеет место быть, но оно не настолько тяжелое, как оно показывается. Часто у людей, которые не справляются со свалившимися деньгами, именно такой образ жизни. То, как это потом все преподносится и выносится на публику, — вот это уже пиар-технология.

«Мы никогда не узнаем, на самом деле его там накрыло и он отобрал паспорт или этого не было. Сделал он это для того, чтобы привлечь внимание подписчиков, — это совершенно точно», — подытоживает специалист.

И еще такой верный признак, когда происходит такая история — другие блогеры начинают ее массово репостить. Это означает, что сетка работает на раскрутку конкретного персонажа.

Ранее психолог Панфилова в комментарии 5-tv.ru объяснила, почему Гуф абьюзит свою жену. Эксперт считает, что такое поведение — показатель слабого мужчины, который вымещает эмоциональную злость на женщину.

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