«Так себе поступок»: адвокат Жорин назвал неадекватное поведение Гуфа горем

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Звездный адвокат выложил пост в Telegram, в котором выразил свое сочувствие семье Долматова и объяснил, что прощать рэпера нельзя.

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, встревожил поклонников своими неадекватными постами в соцсетях. Все началось с того, что он назвал себя «конченным», а потом стал выкладывать странный контент. На некоторых видео Гуф решил показать свою ссору с нынешней женой Юлией Королевой. На видео он вел себя как абьюзер: отнимал ее паспорт, не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали, и вспоминал бывшую супругу Айзу.

Судя по уже удаленным видео со страницы рэпера, он уже стал потихоньку возвращаться в нормальное состояние. Но общественность успела сохранить все видео, заскринить фотографии и создать новые мемы. Такое поведение Долматова успели обсудить все, кому не лень, начиная со звезд шоу-бизнеса и заканчивая психологами и адвокатами.

Звездный адвокат Сергей Жорин выложил пост в Telegram, в котором высказал свои размышления по поводу того, что сейчас происходит с Гуфом и вокруг него. Он считает, что у каждого человека есть свои особенности, положительные и отрицателные, хвори и болезни, но семья должна быть рядом в трудную минуту.

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«Не даром говорится: „И в радости и в горе…“. Да это непросто! Но в данном случае понятно как действовать. Увы не первый раз. Но оставить человека в трудную минуту и помириться с ним (скорее всего) когда все благополучно завершится (друзья/родные вытянут, подставят надежное плечо) — так себе поступок», — говорит адвокат в своем блоге.

Адвокат говорит, что Гуфу стоит оказать необходимую и неотложную помощь, стабилизировать его состояние, а уже потом принимать различные решения по типу судебных разбирательств, развода и прочих обвиненний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза отреагировала на слухи о воссоединении с Гуфом. Анохина холодно прокомментировала очередной срыв экс-возлюбленного.

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