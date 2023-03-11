Пропавшая жена Гуфа вышла на связь

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Юлия Долматова опубликовала фотографию из Москвы.

Семейный скандал рэпера Гуфа и его жены Юлии Королевой выходит на новый уровень. Ранее музыкант в соцсетях опубликовал серию странных видеороликов, в которых скандалил с женой и устраивал истерики. В частности, Гуф утверждал, что планирует вернуться к своей бывшей избраннице — Айзе, называя ее «своей женщиной».

На одном из видео появилась его плачущая жена. По словам рэпера, он отобрал у нее паспорт, чтобы та не могла уехать из Таиланда, где отдыхала звездная семья.

После этого активность на страничке Юлии Королевой не наблюдалась. И только 11 марта девушка выложила сторис в Instagram*, на которой был запечатлена ее рука с капельницей.

«Я в Москве. С Тиной все в порядке. Спасибо за переживания и помощь», — написала жена Гуфа в соцсетях.

Юлия Королева приходит в себя после скандала с мужем. Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Судя по уже удаленным видео со страницы рэпера, он явно переборщил с употреблением. Причем, жена утверждала, что супруг злоупотребил запрещенными веществами, а он сам сообщил об «аллергии на алкоголь».

Где в настоящий момент находится сам рэпер — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Айза Анохина прокомментировала очередной скандал своего бывшего.



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