🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Оксана Тарасова 739

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Убывающая Луна в Скорпионе призывает к осторожности. Решаясь на перемены, будьте внимательны на каждом шагу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 11 марта. Убывающая Луна в Скорпионе призывает к осторожности. Решаясь на перемены, будьте внимательны на каждом шагу. Ко всему происходящему сейчас стоит относиться со смирением, далеко не на все вы сможете повлиять, как бы ни хотелось. Придется забыть о своей гордыне и научиться благодарить мир за все его дары, в том числе за испытания. Самое время заняться собственным развитием: любого рода обучение, приобретение новых навыков, проявление творческих способностей и совершенствование мастерства — все во благо. В голову могут прийти новые идеи и нестандартные способы решения проблем. Добивайтесь своих целей с этими знаниями, и все непременно получится.

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Овны

Вы творцы своей реальности, Овны, в этом вам просто запрещено сомневаться, иначе вы потеряете важный жизненный ориентир. Именно ваши мысли, слова и действия определяют вашу судьбу. Ничто иное и никто иной. Сегодня стоит вспомнить о своей внутренней силе и сознательно изучить все варианты решения волнующей вас проблемы. Вы понимаете, что выбор в пользу роста потребует от вас экспериментов, отказа от привычных сценариев, и это нормально. Вы в настроении отбросить осторожность и рискнуть! И вы справитесь!

Космический совет: вы готовы к грядущим переменам, не стоит их бояться.

Тельцы

Не всегда стоит выбирать «правильный» путь. Правильный по мнению окружающих. Иногда нужно отключить слух, пропустить мимо ушей все советы и сделать то, что кажется правильным только вам. Не нужно отвергать свои потребности и игнорировать интуицию, следуйте запросам души и слушайте сердце. Это единственный способ, которым вы сможете воплотить свои нужды и сокровенные желания. При этом обратите внимание на то, как тема предательства обыгрывается в вашей жизни. Если вы чувствуете, что переросли определенных людей, места или ситуации, пусть так и будет. Тот факт, что вы знали их целую вечность, не является достаточным основанием для сохранения отношений.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос, следуйте своему чувству справедливости.

Близнецы

Примите, что все непостоянно, включая саму жизнь. Примите тот факт, что по мере вашего развития вы вырастете из вещей, которые вы когда-то считали необходимыми для выживания. Смиритесь, что мечты вашей юности однажды потеряют свой блеск. Такова траектория жизни. И иногда это изменение происходит без предупреждения — именно это, вероятно, вы испытаете в своей реальности сегодня. Желание изолироваться, скрыться от целого мира будет сильным. Но необязательно отгораживаться от других, практикуйте честность и ясно сообщайте о своих потребностях. В вашей жизни есть ценные люди, которые бросили бы все, чтобы помочь вам.

Космический совет: не закрывайтесь от мира физически, не прячьте от людей свою душу.

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Раки

Сегодня звезды говорят о страхе отказа и страхе быть покинутым. О вашей склонности избегать неприятных ситуаций как способ самосохранения. Сделайте себе одолжение и понаблюдайте. Наблюдайте, откуда исходит ваше сопротивление. Обратите внимание на моменты, когда вы даете себе разрешение бросить то, что больше не служит вашему высшему и величайшему благу. Пришло время снова прыгнуть в поток жизни, Раки. Пришло время открыть свое сердце со внутренним знанием, что вы будете защищены, несмотря ни на что.

Космический совет: доверяйте судьбе несмотря ни на что, вас ведут верной дорогой.

Львы

Мужество — это не отсутствие страха. Иногда мы совершаем шаг в неизвестность несмотря на настоящий ужас в душе. Но решаемся, действуем и побеждаем, верно? Итак, найдите минутку, чтобы понаблюдать за собственной судьбой со стороны. Проанализируйте все пути достижения цели и опыт прошлых достижений. В неизвестности заключается настоящая магия бытия, и это то, во что звезды призывают вас шагнуть. Позвольте себе хоть немного спонтанности и по ходу дела поймете, на что вам нужно потратить время и энергию.

Космический совет: не упускайте возможностей для роста и развития.

Девы

Вы растете и расцветаете. Вы становитесь той версией себя, которую представляли, о которой мечтали давным-давно. Однако вот в чем загвоздка: именно в это время Вселенная, вероятно, преподаст вам один или два урока, чтобы оценить, насколько вы на самом деле продвинулись. Сделайте себе одолжение и войдите в пространство осознания — говорите спасибо за все знаки и откровения судьбы. Ваша способность стоять на своем будет вознаграждена в свое время.

Космический совет: принимайте перемены с благодарностью, сопротивляться им бесполезно.

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Весы

Сегодня вы в настроении подключиться к своему внутреннему шаману, чтобы заглянуть за завесу тайн судьбы и пройти через тонкие сферы. Вы в настроении войти в портал магии и открыть тайны посредством прямого опыта. Некоторых представителей знака может затянуть в мир аюрведы или медицины растений. Но помните, что полузнание опасно. Не нужно экспериментов, они могут оказаться действительно опасными. Выделите время, чтобы изучить данную тему или потренироваться под руководством наставника и вдохновителя.

Космический совет: будьте готовы к удивительным открытиям, которые изменят ваш взгляд на мир.

Скорпионы

Между вами так много несказанного. Вы действительно хотите нести этот груз и дальше? Сделайте себе одолжение и оставьте место и время для откровенного разговора с партнером и любым другим близким человеком. Разрешите себе говорить о вещах, которые вызывают внутренний дискомфорт. Помните, люди не поймут, через что вы прошли и через что проходите прямо сейчас, если вы не сделаете себя уязвимыми и не обнажите душу.

Космический совет: наберитесь сил и смелости для открытого и честного разговора.

Стрельцы

Вы живете на грани, Стрельцы! Вы рискуете больше, чем когда-либо. И все это прекрасно окупается! Может быть, не в ту же секунду, но непременно окупается. Звезды ниспослали напоминание, что ваша смелость и способность на все 100% проявить себя во многих жизненных приключениях будут вознаграждены. Таким образом, некоторые представители знака смогут начать новую главу в карьере и личной жизни, если только проявят спящую в них смелость. Сделайте себе одолжение и не забудьте запланировать время для себя в своем календаре. Не оставляйте себя на потом.

Космический совет: ваша смелость будет вознаграждена, не сдавайтесь.

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Козероги

Теперь вы ясно видите, как все обернулось в вашу пользу. Как вас защищали, а не наказывали таинственные силы Вселенной. Как эти силы постоянно двигали вас в направлении роста. С наступлением весны вы улыбаетесь своей самой яркой улыбкой, выражаете благодарность как за свое настоящее, так и за свое прошлое и создаете будущее с осторожным оптимизмом. Столько всего впереди, а ведь вы только начинаете этот удивительный путь!

Космический совет: скоро вам захочется во весь голос благодарить судьбу, приготовьтесь.

Водолеи

Можете ли вы оценить и так называемые неприятные моменты жизни? Можете ли вы дышать сквозь дискомфорт и верить, что это преподаст вам ценный урок? Сегодня звезды учат вас отказаться от сопротивления и принять жизнь на ее условиях. В то же время дайте себе разрешение быть, дышать и интегрировать все, через что вы прошли. С этого момента все изменится, поверьте. Все заиграет новыми красками, и утраченная надежда вернется.

Космический совет: научитесь быть благодарными и за так называемые неприятные моменты.

Рыбы

Вселенная знает, что поддерживает ваш рост и что поможет вам подняться на новый уровень, прийти ко всем свершениям, для которых вы предназначены. Итак, примите свои обстоятельства, Рыбы. В то же время анализируйте все возможности для развития, исследуйте новые пути достижения собственных целей. Просто напоминание: вам не нужно делать все самому. Вы благословлены поддержкой единомышленников в это время. Исследуя творческую химию, которую вы разделяете, действуйте. Вы в силах привнести в этот мир больше волшебства и красоты.

Космический совет: следуйте своему предназначению, ничто не собьет вас с пути.

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