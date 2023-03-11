🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны для всех знаков зодиака обещают быть удачными. Отличное время для покупок или крупных сделок.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 11 марта. Новые сутки убывающей Луны благоприятны для новых знакомств, деловых встреч или романтических свиданий. Настало время для перезагрузки и обновления.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 марта

♈ Овны

Представители этого знака зодиака слишком много беспокоятся о прошлых неудачах. Вы ощущаете, что что-то упустили и пошли неверной дорогой. Звезды рекомендуют избавиться от смятений — на ушедший поезд все равно уже не попасть. Зато у вас есть время успеть на следующий. Не упустите и этот шанс.

Космический совет: не оглядывайтесь назад, живите настоящим.

♉ Тельцы

Если ли смысл что-то начинать, если не собираетесь это заканчивать? Вы постоянно чем-то горите, полны идей и амбиций, Тельцы. Может, не стоит сильно налегать на новое увлечение? Звезды рекомендуют начать воспитывать в себе дисциплину.

Космический совет: пора доставать дела из долгого ящика.

♊ Близнецы

Представители воздушной стихии с головой погрузились в рабочие дела. Откуда столько ответственности на плечах? Вероятно, домашняя обстановка давит на вас из-за недопониманий с родными. Личные переживания не должны отражаться на карьере. Пора отдохнуть от напряженных будней, тогда и в семье наступит благополучие.

Космический совет: работа не волк — в лес не убежит.

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♋ Раки

Инфантильность захватила Раков, их взрослая часть куда-то запропастилась. Из самодостаточной и сильной личности вы превратились в капризное чадо, полное наивности и суеты. Звезды рекомендуют выбросить из головы безумные идеи. По крайней мере, в этот жизненный промежуток.

Космический совет: хватит витать в облаках, пора возвращаться на землю.

♌ Львы

Некоторые представители этого знака зодиака погрязли сегодня в неуверенности в себе. Комплексы затормозили вас, Львы. Увы, жизнь не дает передышек, любые остановки идут вам во вред. Никто не поверит в вас, если вы сами не ощутите свою силу. Не стоит недооценивать свои возможности.

Космический совет: не бойтесь своих ошибок, это часть жизни.

♍ Девы

Сомнения, тревоги и страх перед неизвестностью. Вот что мучает Дев, когда они хотят попробовать что-то новое. Вы слишком строги к себе, не можете простить ни одну оплошность. Откуда такое рвение к совершенству? Невозможно достичь идеала, поэтому не стоит за ним гнаться. Просто будьте собой.

Космический совет: не бойтесь экспериментировать, у вас все получится.

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♎ Весы

Представители воздушной стихии заблудились по дороге к гармонии. Нескончаемое беспокойство, паника, неопределенность, туманность. Звезды рекомендуют Весам оказаться в самом неожиданном для них месте. Поехать в другой город, взять уроки по танцам или спеть в караоке.

Космический совет: пришло время для перезагрузки, пора обновляться.

♏ Скорпионы

Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.

Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.

♐ Стрельцы

Скоро некоторые представители этого знака зодиака буквально сольются с диваном. В чем причина? Возможно, на работе появились проблемы. Вас в корне не устраивает то, чем вы занимаетесь. Пора сменить род деятельности и перестать откладывать дела на потом.

Космический совет: прекратите кормить себя обещаниями.

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♑ Козероги

Козероги в последнее время слишком бурно реагируют на критику и все время пытаются измениться. Отражение в зеркале их совершенно не устраивает, да и к характеру постоянные придирки. Вы почему-то уверены, что именно из-за этого люди отталкивают вас. Может, пора научиться любить себя?

Космический совет: просто будьте собой и мир улыбнется вам.

♒ Водолеи

Наступило время для романтики. Звезды открыли Водолеям любовный путь, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Пора отправиться на свидание, устроить романтический вечер, завести новые знакомства с противоположным полом. Если у вас уже есть партнер, то не исключено, что он подумывает о предложении руки и сердца.

Космический совет: откройте свое сердце для любви.

♊ Рыбы

Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все — вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки — это необходимая часть получаемого опыта.

Космический совет: вы слишком быстро опустили руки, еще не поздно все изменить.

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