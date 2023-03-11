«Отсутствие мужского начала»: почему девушки уходят в эскорт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Личный архив Александра Снегурова; 5-tv.ru

Специалисты перечислили самые неожиданные причины, из-за которых девушки готовы потерять репутацию.

В последние года молодые девушки не думают об общественном порицании и смело идут в эскорт. Их не страшит то, что они теряют репутацию и становятся неоднозначными барышнями, с которыми уважающий себя мужчина не захочет завести семью. Кандидат психологических наук Александр Снегуров и социальный психолог Алексей Рощин эксклюзивно для 5-tv.ru ответили на вопрос, почему девушки уходят в эскорт.

К.п.н. Снегуров считает, что главная причина — это самореализация. Кто-то находит себя в научных разработках, кто-то строит дачу и воспитывает детей. Такой способ самовыражения для тех, кто не имеет каких-то навыков в других отраслях. Также это тяга к роскошной жизни, о которой молодые девушки мечтают из-за навязывания обществом трендов капитализма.

«В 90-х годах так называемые эскорт-услуги входили в пятерку самых престижных профессий», — отмечает эксперт.

Также не стоит забывать о социально-экономической причине, когда девушки уходят в профессию, потому что они вынуждены из-за бедности и отсутствия образования. У многих таких дам есть психо-физиологическое пристрастие к данному занятию.

«Для многих девушек эскорт — это возможность вырваться из грустного и унылого жизненного пейзажа», — говорит Александр Снегуров.

Тяжелое детство также влияет на жизненный путь девушек. Особенно сильное воздействие на ментальное состояние дам оказывают межгендерные стычки, например, между родителями.

Тяжелая обстановка в семье возникает, когда тиран кто-то из мужского пола и он подавляет других членов семьи. Травму может нанести и то, что девушка выросла в неполной семье. Например, членами семьи были девочка, мама и бабушка. Отсутствие мужского начала это одна из причин того, что впоследствии у девушки будет желание либо отомстить, либо ввести мужское начало в жизнь таким образом.

Очень интимна тема, когда над девушкой в детстве до 15 лет могло совершаться сексуальное насилие после которого нравственный и психологический нерв юной девушки повредился. Такие травмы могли произойти как дома, так и в лагерях, спортивных секциях и даже в школе.

Также современные девушки любят следовать тенденциям, которые нарушают социальные устои, поэтому в том, чтобы быть эскортницей они ничего предрассудительного не видят. И этим самым они бросают вызов обществу в целом. Они следуют манифесту «Я это могу», чтобы доказать что-то себе или тем, кто следит за их жизнью.

Так что причины на вопрос «Почему они это делают?» растягиваются от тяги к картинным образам, стандартам буржуазной и яркой жизни до палитры психологических травм и нравственных устоев.

Фото, видео: www.globallookpress.com; ВКонтакте / Alexey Roschin; 5-tv.ru

Также социальный психолог Алексей Рощин эклюзивно для 5-tv.ru объяснил, что не все девушки могут уйти в эскорт, так как нужно соответствовать во внешности достаточно строгим требованиям. Он объяснил, что сейчас во главе угла концепция жизненного успеха, в том числе и для девушек. И при этом не различается, каким образом он достигнут. И в обществе становится принята норма, что для женщины пробивать себе дорогу своей внешностью это хорошо, поэтому для многих девушек эскорт это удача.

Ранее 5-tv.ru писал, что на премьере фильма «Эскортница» актриса Ирина Безрукова прокомментировала уровень воспитания девушек, которые уходят в интим-услуги. Актриса считает, что девушки идут в такие услуги из-за проблем в воспитании и недостаточной самооценки.