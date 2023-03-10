Айза заявила, что они с Гуфом не сходились и скоро состояние репера вернется норму

Фото: Instagram* / therealguf

Алексей Долматов абьюзит свою нынешнюю супругу Юлию Королеву, отнимает ее паспорт, заставляет рыдать и вспоминает Айзу. Что будет дальше?

Репер Алексей Долматов, более известный как Гуф, встревожил поклонников своими неадекватными постами в соцсетях. Все началось с того, что он назвал себя «конченным», а потом стал выкладывать нескончаемый странный контент. Бывшая жена Айза Анохина прокомментировала очередной срыв экс-возлюбленного, сообщает издание StarHit.ru.

Виной послужил скандал Гуфа с нынешней женой Юлией Королевой. В историях в Instagram* репер показал девушку, которая рыдала и просила вернуть ей паспорт. Музыкант удерживает жену и грудного ребенка в доме в Таиланде.

«Я столько бухал все эти дни, ты довольна, Юль?! Я еле стою, у меня подкашиваются ноги, я умираю, отвечаю. Скорую быстрее дайте сюда», — заявил артист, находящийся в плачевном состоянии.

Накаливающаяся ситуация заставила сестру Гуфа первым рейсом отправиться в Таиланд, чтобы помочь брату опомниться и взять себя в руки. По словам Королевой, причина неадекватного поведения избранника в употреблении запрещенных веществ. Пользователи начали расспрашивать о ситуации экс-супругу музыканта — Айзу Анохину.

«Сразу вас разочарую ничего интересного не происходит. С Лешей все будет в порядке. Слава Богу, он уже не один, к нему летит Оля с друзьями, мы с ней и Юлей на связи. Каждый прилагает максимум усилий, кто что может, то и делает», — прокомментировала Анохина.

Некоторые думают, что срыв начал набирать обороты после того, как Гуф выложил пост в Международный женский день, в котором назвал бывшую «своей женщиной». В сети сразу же пошли слухи о воссоединении пары.

«Конечно же, мы с Лешей не сошлись. Об этом речи нет и быть не может. Шутки шутками, но давайте не разносить эту тему. У Леши с Юлей все будет хорошо», — опровергает Айза.

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Также Айза Анохина утверждает, что Гуф скоро успокоится.

«Я просто мама Лешиного ребенка, которая очень переживает, любит и поддерживает Леху. Вот и все», — заключает девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последнее время Гуф стал публиковать в соцсетях все более странные ролики со своим участием.

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