После Чекалиных следствие может заинтересоваться и другими блогерами-бизнесменами

Фото: Instagram* / ler_chek

По данным следствия, интернет-знаменитость на протяжении последних двух лет распределяла свои доходы между счетами родственников и друзей.

Появилась информация о предполагаемых соучастниках финансовой схемы семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Telegram-канал «112» назвал тех, кто мог помогать интернет-знаменитостям обойти налоговую систему.

Сообщается, что уходить от уплаты налогов Лерчик помогали родные и близкие. Среди них мать блогерши, ее муж, брат супруга, а также бизнес-партнер Роман Вишняков.

В публикации «112» отмечается, что проверки продолжатся и среди друзей Чекалиных, а также других блогеров, которые ведут свой бизнес. Предполагаемыми нарушителями закона и людьми, уклоняющимися от уплаты налогов, могут быть предприниматель Дмитрий Портнягин, блогер-миллионник Елена Блиновская.

Не исключено, что могут быть проведены проверки и в отношении других интернет-знаменитостей, которые хвастаются роскошью и богатством, например, «на карандаш» может попасть и жена рэпера Джигана — модель Оксана Самойлова.

Накануне стало известно, что Лерчик вместе с супругом стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате 300 миллионов рублей налогов. По данным следствия, интернет-знаменитость на протяжении последних двух лет распределяла свои доходы между счетами родственников и друзей и применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее выручка сильно превышала дозволенный лимит.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наказание грозит Чекалиной за реализацию незаконной схемы.

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