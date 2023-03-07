У блогера Lerchek во время обысков нашли несколько иномарок и загранпаспортов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Валерию Чекалину подозревают в неуплате огромного долга налоговой.

У блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Lerchek, во время обысков обнаружили несколько элитных иномарок, дорогие ювелирные украшения и множество заграничных паспортов. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По уточненной информации, сотрудники Следственного комитета РФ нашли автомобили Mercedes-Benz G-класс, Porsche, Mercedes, Audi, BMW. Снять эти автомобили удалось корреспонденту «Известий». Кроме того, в доме блогера обнаружили валюту в долларах, восемь заграничных паспортов и один американский, несколько элитных часов и ювелирные украшения.

Обыски в доме Валерии Чекалиной начались в связи с подозрениями о том, что она задолжала налоговой 300 миллионов рублей за последние два года. Как индивидуальный предприниматель Чекалина должна была выплачивать налоги в казну государства, когда ее доход достиг 150 миллионов рублей. На самом деле блогер получала гораздо большие суммы, которые выводила через ИП родственников, в том числе мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что особняк известного блогера по имени Lerchek обыскивает СК.