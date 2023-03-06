Фото: Кадр из сериала «Король и Шут»

Кинокритик Горбунов поделился экспертным мнением о сериале «Король и Шут», который уже можно посмотреть и оценить на видеоплатформе.

Биография «Короля и Шута» солиста Горшка более чем киношная, поэтому неудивительно, что на киноплощадке «Кинопоиск» стартовал сериал, посвященный творчеству петербургской хоррор-панк-группе, пишет издание KP.RU.

Репертуар группы это сказочные песни-страшилки с неожиданными финалами. История группы закончилась в таком же стиле, как и мотивы песен — в 2013 году вокалиста Михаила Горшенева по прозвищу Горшок нашли мертвым в его доме. Ему было 39 лет.

Артист Константин Плотников, который сыграл Михаила Горшенева, уверял, что в его плеере всегда были хиты «Короля и Шута». У него поразительные сходства с прототипом. Та же ухмылка Горшка, интонации и мимика. При этом ни у Плотникова, ни у Влада Коноплева, который сыграл второго вокалиста Андрея Князева «Князя» не было масштабных ролей до этого кинопроекта.

Одна из многочисленных особенностей Горшка — это отсутствие передних зубов. В первый раз Плотников сломал передний зуб в 16 лет. Через некоторое время история повторилась и в театральной академии он играл роль шута в «Двенадцатой ночи» и снова сломал передний зуб.

«Мне тогда только ленивый не сказал, как сильно я похож на Горшка», — смеется Плотников.

Когда появилась возможность сыграть в сериале, Плотников сразу решил попытать удачу. Он записал на видео пробы и отправил их на почту создателям проекта. Однако ответа спустя несколько месяцев не последовало, поэтому актер решил найти режиссера в соцсетях и написал ему лично.

«Я не просил утвердить меня на роль. Просто уточнил: „Ну как? Выбрали уже Горшка?“ Ну и заодно еще раз отправил ссылку на свои видеопробы. И вскоре меня позвали на очный кастинг!» — рассказывает Плотников.

Чтобы вжиться в роль актер окружил себя всем, что слушал, смотрел и играл Горшок. Он пересмотрел все интервью и даже завел специальную тетрадку, в которую каждый день выписывал свои наблюдения за солистом.

«Это была такая карта Михаила Горшенева. Какие-то нюансы, детали, которые помогали мне стать Горшком», — поделился актер.

Константин Плотников общался с младшим братом Горшка — Алексеем, вокалистом рок-группы «Кукрыниксы». Он приехал к нему на студию и сильно волновался. Сначала Алексей пристально смотрел и оценивал актера, а потом они стали общаться около полутора часов. В последние минуты, когда мужчины разговорились, брат Горшка рассказал такие вещи, которые очень пригодились актеру. Речь шла о взгляде и внутренних переживаний погибшего солиста.

Сложно оценивать, отпустил ли киношный образ актера сейчас.

«Но моя жена после съемок еще несколько месяцев говорила: „Все, Костя, хватит! Пожалуйста, выключай Горшка“. А я вроде ничего такого и не делал. То есть Горшенев на каком-то подсознательном уровне уже сидел во мне. И только недавно супруга стала говорить, что Горшок постепенно уходит из меня», — рассказал Плотников.

Плотников считает, что у участников группы было два мира: их бытовая реальность, от которой не уйти, и песни, которыми они жили. Их музыка была не работой, а жизнью. В сериале это протянуто тонкой нитью в мир фэнтези. Это не выдуманный мир, а вторая сторона жизни героев.

По сюжету Князь и Горшок идут спасать принцессу. И с ними начинают происходить разные удивительные события. Они встречаются с героями своих песен.

Влад Коноплев признается, что это было очень большое и необычное приключение. Съемки шли примерно четыре месяца.

«Когда мы первый раз зашли в павильон с фантастическими декорациями, мы прямо рты пооткрывали. Это реально был другой мир, где можно было жить. Мы много работали, вкладывали туда много любви и сил, мы дорожим этим сериалом. Если кому-то не понравится, это всего лишь их мнение. Главное, что мы проделали очень крутую работу!» — с горящими глазами рассказал Коноплев.

Мнение кинокритика

Кинокритик Андрей Горбунов посмотрел две первые серии сериала. И рассказал, что его разочаровал образ Михаила Горшенева, так как несмотря на безбашенный имидж, Горшок был глубоким и умным человеком. А в новом проекте это незаметно. Он бегает из угла в угол как дурак. Горбунов считает, что создатели сериала не выписали нормальную арку героя. Они транслируют зрителям: «Горшок отличнейший был парень. Просто его шут попутал».

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