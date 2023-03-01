Пауза оказалась точкой разлома: Князев раскрыл причину распада «Короля и Шута»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

В этом году легендарной группе исполнится 35 лет, но воссоединиться музыкантам уже не суждено.

В пресс-центре МИЦ «Известия» прошла творческая встреча с российским рок-музыкантом, фронтменом группы «КняZz» Андреем Князевым, в ходе которой он высказался о распаде хоррор-панк-группы «Король и Шут».

Князев был одним из лидеров этой легендарной группы, зародившейся в конце 80-х в Санкт-Петербурге. Коллектив по сути перестал существовать в 2013 году, когда из жизни неожиданно ушел ее фронтмен Михаил Горшенев (наиболее известен как Горшок — Прим. ред.).

«Могли ли мы дальше вернуть себе стадион и опять отправиться? Да, почему мы этого не сделали? А потому что не собрались, не объединились в этот момент и не сказали себе: «А давайте-ка жахнем еще раз», — рассказал он.

Перерыв в творчестве оказался губителен для хоррор-панк-группы.

«Ушли в некую такую вот паузу. Но вот эта пауза, в итоге она и осталась паузой», — отметил Князев.

«Точкой, местом разлома», — продолжил мысль ведущий мероприятия, с чем рок-музыкант согласился.

В этом году исполнится 35 лет со дня создания «Короля и Шута». Князев признался, что его не посещали мысли о том, чтобы в честь круглой даты объединиться группе вновь для парочки юбилейных концертов.

«Мы очень разные, во-первых, наше такое, как бы содружество внутри „Короля и Шута“, оно было на базе вот этой нашей с Михой (Горшеневым. — Прим. Ред.) работы, а когда я покинул коллектив, я уже собирал людей, которые для меня комфортны для творческой работы», — пояснил музыкант.

Уже завтра поклонники «Короля и Шута» увидят сериал, посвященный творчеству группы. Зрители узнают, как познакомились будущие участники коллектива, увидят хроники их творческого пути и узнают подробности гибели Горшенева.

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