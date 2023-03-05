🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: постарайтесь больше прислушиваться к внутреннему голосу и радоваться даже мелочам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 5 марта. Новые сутки растущей Луны — благоприятный период для размышлений и построения планов для всех представителей зодиакального круга.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 марта

♈ Овны

Пора снять с себя плащ-невидимку и показать себя миру, свою смелость и яркость. Сделайте себе одолжение, поверьте в наилучший возможный исход и доверьтесь Вселенной, которая встретит вас на вашем новом пути, на который вы вступите в марте, Овны. Успех и изобилие будут вашими.

Космический совет: пора показать свои возможности.

♉ Тельцы

Сейчас для вас все складывается самым неожиданным образом! Вселенная запланировала для вас выходные, которые принесут вам много сюрпризов, Тельцы. Более того, ваши межличностные отношения постепенно налаживаются. Вы можете обнаружить, что проводите много времени в компании тех, кто возвышает вас. Дайте им понять действиями и словами, насколько вы цените их присутствие.

Космический совет: приготовьтесь к приятным неожиданностям.

♊ Близнецы

Примите себя такими, какие вы есть. Любите ту версию себя, которая прощает, забывает и движется дальше. Любите себя в любом проявлении. Пришло время углубить практику любви к себе, Близнецы.

Космический совет: пришло время принять все свои стороны.

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♋ Раки

Пора избавиться от оков обусловленности и стать той версией себя, которой хотите стать. Пора попрощаться с симптомом самозванца. Вы заслуживаете похвалы за ваши достижения, Раки. Вселенная подсказывает, что они не последние на вашем пути. Дальше — больше

Космический совет: вы заслуживаете того, чтобы стать центром внимания.

♌ Львы

Вместо того чтобы идти против течения, примите то, что ваше подсознание показывает вам прямо сейчас. То, что вы сейчас не можете найти решение этим, казалось бы, насущным проблемам, не означает, что вы не можете повлиять на ситуацию иным способом. Подойдите к этому делу нестандартно, Львы. Не так, как вы привыкли.

Космический совет: вы в силах изменить сложившиеся вокруг вас обстоятельства.

♍ Девы

Обратите внимание на то, что вас сейчас окружает, несмотря на дискомфорт, который это может вызвать внутри в вас. Пришло время начать писать новую историю, Девы. Доверьтесь вашему внутреннему голосу, он приведет вас в нужное место. Даже самые маленькие изменения в жизни — уже большой шаг к новому.

Космический совет: пришло время начать писать новую историю.

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♎ Весы

Звезды предупреждают, что сегодня все может пойти не по вашим планам. Замените жесткость на гибкость и позвольте событиям развиваться так, как они идут сейчас. Неожиданные обстоятельства могут обернуться для вас наилучшим образом.

Космический совет: не сопротивляйтесь течению жизни.

♏ Скорпионы

Иногда Вселенная дает нам противоположное тому, о чем мы просили. И не потому, что хочет наказать нас, а потому, что хочет преподать нам важные жизненные уроки. То, что должно быть вашим, найдет к вам путь, несмотря ни на что.

Космический совет: будьте благодарны за каждый опыт.

♐ Стрельцы

Это время исполнения желаний, Стрельцы! Время, когда ваши мечты начинают приобретать конкретную форму. Это также время для расширения вашего круга общения. Откройтесь миру и примите то, что преподносит вам жизнь.

Космический совет: приготовьтесь к позитивным изменениям в жизни.

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♑ Козероги

Сегодня вы можете почувствовать, что туман рассеялся. Вы можете увидеть радугу за облаками. Наденьте свою самую обезоруживающую улыбку и отправляйтесь покорять мир, Козероги.

Космический совет: туман рассеялся, наступил период ясности.

♒ Водолеи

Весь мир — сцена, а жизнь, по сути, ваша игровая площадка. Поэтому играйте Звезды советуют избавиться от чувства вины и стыда, Водолеи. Вместо этого примите все прелести жизни с улыбкой на лице. Потворствуете своей любопытной натуре, подписываетесь на новые впечатления.

Космический совет: примите все радости жизни, что вас окружают.

♊ Рыбы

У вас есть возможности привлечь к своему текущему опыту людей, ситуации и возможности, которые будут способствовать вашему росту, Раки. Сегодня звезды призывают вас сделать паузу, взглянуть на траекторию своей жизни с более высокой точки зрения, и оценить, что у вас получилось, а что нет. Это необходимо для того, чтобы войти в новый этап с большей степенью осознанности.

Космический совет: сформируйте свои намерения, это поможет быстрее достичь цели.

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