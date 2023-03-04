Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 марта

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Астролог Ксения Шахова рассказала, какие изменения могут вас ожидать на следующей неделе, в период растущей Луны.

Большую часть недели на небе преобладает водная стихия. Планеты в Рыбах способствуют более тонкому ощущению мира, чувствительности, восприимчивости. Жизнь играет разными красками, часто меняется настроение. Особое внимание приковано к человеческим отношениям, к личной жизни, к любви и творчеству. Гармоничный аспект между Меркурием и Ураном посылает озарение, новые способы разрешения ситуаций. Обязательно найдите часик другой для отдыха, для посещения СПА. При прохождении Солнца сектора Рыбы усиливаются целительные свойства воды, грязевых процедур, соляной пещеры.

Позвольте себе расслабление не только физического характера, но и психологического через прослушивание музыкальных произведений и медитации.

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Овен — гороскоп на неделю

Дорогие Овны, все внимание приковано к автомобилю. Чтобы избежать проколов колес или поломок техники, будьте внимательны за рулем. Сейчас период повышенной рассеянности. При планировании поездок возникают проблемы с транспортом, документами, средствами связи. Вот здесь требуются ваша предусмотрительность, позаботьтесь об этом заранее. Также на этой неделе возможно чрезмерное увлечение психологией, религией, межэтническими отношениями.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов вероятны проблемы финансового характера с друзьями, спонсорами, сообществами или деловыми партнерами. Интернет поглощает много сил и средств, повышена чувствительность и эксцентричность. Они способствуют оригинальному проявлению творческих способностей.

Близнецы — гороскоп на неделю

Дорогие Близнецы, дают о себе знать некоторые препятствия в осуществлении личной инициативы. Также возможно снижение активности, излишние придирки и контроль со стороны начальства создают чувство ноша тяжкого бремени. Занятия любимым делом скрасит серые будни и принесет душевный подъем.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков на этой неделе желание нарушить общепринятые нормы и правила. Вследствие неправильно принятых шагов велик риск обретения серьезных препятствий, вплоть до судебных преследований и штрафов. Склонность к идеализации ситуации приводит к разочарованиям и проигрышам. Поэтому, опирайтесь на расчеты и рациональность.

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Лев — гороскоп на неделю

Возможны обстоятельства непредвиденные характера в области финансов, совместного владения капиталом и крупного бизнеса. К вашей деятельности проявляют интерес контролирующие органы, возможно, интернет мошенники? Велика опасность необдуманных действий и решений. Будьте предусмотрительно.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие Девы, на этой неделе идет проверка на прочность супружеских отношений и проверка надежности вашего делового партнера. Возможны сложности в достижении компромисса и договоренностей с противоположной стороной и препятствия в решении юридических дел. Стоит придерживаться субординации с вышестоящими лицами и не проявлять личной инициативы, дождавшись этой инициативы со стороны окружающих.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов на этой неделе не самое благоприятное время для рекламной кампании и решения юридических вопросов. Возможно, вы отправились в командировку, кто-то вызовет вас на ковер за проколы в служебных делах. Ослабление концентрации внимания пока не способствует стратегическому планированию. Занимайтесь привычной для вас работой,

Скорпион — гороскоп на неделю

Дорогие Скорпионы, вы увлекаетесь экстремальными видами отдыха, спорта, а это, в свою очередь, может привести к критическим ситуациям. На этой неделе даже опасным травмам и перегрузке организма. Высока вероятность конфликтов с детьми и людьми, в которых вы влюблены. Агрессию лучше направить на борьбу с несправедливостью, отстаивание своих интересов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на этой неделе могут проявлять холодность в партнерстве, браке и по отношению к близким родственникам. Обостряется ощущение зависимости от окружающих людей и неуверенности в себе, если нет спутника жизни рядом. Возможны семейные раздоры, связанные с недвижимостью. Не стоит обращать внимание на проблемы в семье, потому что ваша энергия сейчас может раскрыться наиболее полноценно и красиво в работе в деловой области. Направьте фокус своего внимания в дела.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов на этой неделе возможны разногласия и мелкие конфликты на работе, вплоть до сплетен и путаницы с документами. Суета в мыслях и делах приводит к нервозному состоянию. Чтобы преодолеть хаос, важно настроиться на ментальную сосредоточенность на чем-то хорошем и позитивном и взять управление обстоятельствами под свой контроль.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи показывают излишнюю склонность к развлечению. Вам присуще легкомысленность и неразборчивость, в том числе и в поведении с представителями противоположного пола. Не все обречены на выигрыш, поэтому будьте внимательны при игре, особенно азартной, и при взаимодействии с лотереей. В целом это также не лучшее время для валютных операций. Вам требуется надежный партнер и специалист-консультант, который точно сориентирует вас в нужном направлении о том, откуда у вас будет прибыль.

Рыбы — гороскоп на неделю

Дорогие Рыбы, на вас накатывают ощущение, что домочадцы вас не понимают. В результате в семье нарушается атмосфера гармонии. Стоит прислушаться к интуиции, которая подскажет верный ориентир, но и найти отраду можно в работе с землей, занятиях психологией или кулинарией.

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