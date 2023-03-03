Собянин назвал сроки открытия крупнейшего транспортно-пересадочного узла на МЦД-3 в Зеленограде
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Московский административный округ развивается все динамичнее.
В столичном Зеленограде уже в этом году завершат реконструкцию пригородного вокзала Крюково будущей третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что данный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) создан по уникальному проекту.
«Схема остановок наземного транспорта около пригородного вокзала организована так, что пересаживаться с поезда на автобусы можно будет в два раза быстрее — всего за три минуты», — рассказывает мэр столицы.
По его словам, на данный момент — одним из приоритетов столичных властей остается улучшение его транспортной доступности, а открытие третьего диаметра даст мощный импульс развитию ЗелАО.
До этого в Москве прошло открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В общей сложности, БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве запустили Большую кольцевую линию метро.