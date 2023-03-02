Вся правда о смертельном ДТП с Анной Большовой: кто виноват?

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Правоохранительные органы Калуги считают, что пьяную женщину под колеса авто актрисы мог бросить бывшей муж погибшей.

Полиция Калуги возбудила новое уголовное дело по факту аварии с участием актрисы Анны Большовой. Правоохранительные органы Калуги считают, что пьяную женщину под колеса авто мог бросить бывший муж погибшей. Об этом сообщает издание KP.RU.

Женщина сбила 32-летнюю мать двоих детей Олесю Борисенко. Она погибла. Это случилось в октябре 2022 года в деревне Грачевка Калужской области. Актриса наехала на девушку колесами Audi, когда поворачивала не неосвещенной сельской дороге. Экспертиза показала, что Большова была трезвой.

В Грачевку Анна Большова ездила почти каждую неделю из Москвы. За 100 с гаком километров в одну сторону. Местные жители рассказывают, что Большова купила несколько крупных участков, площадь которых составила около 40-50 соток.

Грачевцы относятся к соседки без ненависти, а наоборот гордятся, звездным соседством. Когда случилась авария, местные пенсионеры стали защищать актрису.

«Да не виновата она! Ты этот поворот видел? Столб стоит, а фонаря на нем нет. Дорога темная», — убеждал деревенский пенсионер Владимир Ермолов.

Также со слов местных, в ту трагическую ночь Грачевку окутали сильный туман и дым: все уже вовсю топили печки.

«Поворачивать нужно с асфальта на грунтовку с ямами. Там все притормаживают. А когда на машине поворачиваешь, сразу-то ничего не увидишь…» — добавил Ермолаев.

Когда Большова почувствовала, что на что-то наехала, она увидела под колесами тело и сразу же вызвала скорую и полицию. Экспертиза показала, что погибшая 32-летняя Олеся Борисенко была пьяна настолько сильно, что в момент смерти, скорей всего, была без сознания.

Местные, когда узнали, что погибшей оказалась Олеся Борисенко — удивились, так как девушка хоть и выросла в деревне, последние годы проживала в Обнинске. Многие знали ее с детских лет: росла в многодетной, неблагополучной семье. Дважды была замужем. От первого брака есть сын и также есть малыш от нового возлюбленного-сожителя.

«В Грачевке она с тех пор бывала очень редко — только если к сестре в гости по праздникам», — говорили соседи.

Соседи стали задаваться вопросом, почему Борисенко ночью решила вернуться из Обнинска на малую родину? Дом сестры погибшей находился в трех километрах от места, где случилась авария.

Сестра погибшей женщины рассказала полиции, что ранее новый муж Олеси Алексей Рязанов звонил, ругался и обещал вернуть девушку в Грачевку.

«Заявил, что она ему надоела. Мол, забирайте. А когда Олеся погибла, он говорил, что в тот вечер привез сожительницу в Грачевку и высадил ее», —рассказала одна из бывших одноклассниц Борисенко.

Слова бывшего мужа еще больше удивили местных. Во-первых, в деревню ведет только одна дорога. А дом сестры Олеси Борисенко находится рядом с въездом в деревню, но саму Борисенко нашли на дальней окраине. Почему Рязанов высадил женщину в тупике?

Он ее бил!

Звезда сериалов Большова ушла в оборону и не давала никаких комментариев. Ее личную версию происшествия озвучил Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором служит Анна Большова:

«Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5 — 10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяна. Экспертиза это установила», — пояснил Вршавер.

По его словам, выходило так, что погибшая сама виновата: напилась и упала под колеса. Варшавер пересказал и свою беседу с прокурором, в которой муж Борисенко признался, что они сильно поссорились.

Одноклассница погибшей заявила, что такое случалось часто и дело доходило до рукоприкладства.

«Он ее бил! Олеська сама об этом писала в личных сообщениях. Вернуть он ее хотел сестре? Ха! Олеська мне говорила, что хочет от него уйти, потому что лупит. Просилась к тетке в соседнюю деревню. Останавливало одно: с младшим она еще в декрете, работать не может, а двоих тянуть одной как?» — рассказала одноклассница погибшей.

Жители деревни пересказали слова родственницы, что несмотря на то, что удар об автомобиль был несильный, на теле у Борисенко нашли массу повреждений. Все указывает на то, что ее избили перед смертью.

Деревенские выдвинули две версии: первая — Рязанов оставил сожительницу в Грачевке, но перед этим сильно избил, а вторая — Рязанов мог ударить женщину так сильно, что она умерла. И Большова наехала на мертвое тело.

Родственники Рязанова защищают потенциального убийцу Борисенко.

«Да она же, актриса эта, гнала со скоростью 100 — 120 километров в час!» — восклицает мать Рязанова.

Состава преступления не усмотрено

Калужская полиция заявила, что в действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено. Это означает, что уголовное дело закрыто. Однако стало возбуждено новое и его фигурантом стал муж погибшей.

«Мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства и положил поперек проезжей части. После чего оставил гражданку лежать в темное время суток на неосвещенном участке проезжей части, а сам уехал на автомобиле в другой населенный пункт», — обнародовали данные правоохранительные органы.

Если вкратце, то Алексей вытащил из машины Борисенко, которая была без сознания. Положил на дорогу. И через какое-то время на мертвое тело наехала машина Большовой.

Уголовное дело возбуждено по статье «оставление в опасности». Если Рязанова признают виновным, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или до 1 года тюрьмы.

Бывший следователь МВД, адвокат Александр Карабанов считает, что если все так и было. Это может быть взято за основу для переквалификации по более тяжелой статье.

Тогда следствию необходимо будет доказательство, что у Рязанова был умысел убить жену. Нужны улики, которых нет, так как ни записей с камер видеонаблюдения, ни свидетелей не обнаружили.

«Сомневаюсь, что здесь может дойти до возбуждения уголовного дела по статье «убийство“», — говорит адвокат Станислав Рыбчинский.

В деревне многих смутило, что Рязанова не арестовали даже после возбуждения уголовного дела. Адвокаты объясняют, это тем, что это было бы не по закону, так как мужчине грозит максимум до года тюрьмы, а под арест за такое не отправляют.

«Самая адекватная мера пресечения здесь с точки зрения закона — подписка о невыезде. Даже на домашний арест не тянет. Для человека, у которого нет судимостей, все закончится, скорее всего, условным сроком», — говорит Рыбчинский.

Парадокс истории в том, что женщина погибла, но в этом никто не виноват.

Работала как настоящий профессионал?

Анна Большова по-прежнему не общается с журналистами. Чтобы узнать, как она пережила эти несколько месяцев, пока шло расследование, издание связалось с руководством театра.

«Хотя она понимала, что ни в чем не виновата. Но человек-то погиб! Конечно, переживала. Мы ее морально поддерживали: Анечка, не волнуйся, все будет хорошо. Она умница, эти испытания вынесла с честью. Репетиции она не срывала, спектакли не отменяла. Работала как настоящий профессионал», — рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

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