«Они не боги»: Сергей Соседов защитил Анну Большову в истории со смертельным ДТП

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Многие осуждают актрису за то, что она сбила женщину и не выглядит при этом виноватой.

Сергей Соседов встал на защиту Анны Большовой в истории со смертельным ДТП. Музыкальный критик считает, что актриса Ленкома — такой же человек, как и все. А значит, ни от чего не застрахована. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Это случается… Константин Меладзе кого-то сбил тоже насмерть. Известные люди — это люди, понимаете, это не боги. Не надо относиться к ним, как к богам. Это большая ошибка. Это такие же люди, как мы с вами и не надо их обожествлять. Они тоже могут попадать в какие-то истории. Ну и что из-за этого?» — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что делать страшные выводы в связи со случившимся нельзя — так устроена жизнь.

Как известно, авария с участием Анны Большовой произошла 20 октября в Калужской области. В тот день под колеса знаменитости попала пьяная 31-леьняя женщина и скончалась от полученных травм. Актриса Ленкома при этом самостоятельно позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. А 24 октября стало известно о том, что по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит Анна Большова после смертельного ДТП.