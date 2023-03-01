Немецкий посол объяснил молчание ФРГ о взрыве на «Северных потоках»

Посол Германии в России фон Гайр: ФРГ молчит о взрывах на СП из-за незавершенности расследования

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

Дипломат из Германии не стал торопиться с выводами о причастности какой-либо страны к диверсии.

Германия все еще проводит расследование по факту подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом в разговоре с РБК сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Именно так немецкий дипломат объяснил молчание своей страны по поводу теракта на российском газопроводе. Он отметил, что Германия расценивает произошедшее как преднамеренные действия и намерена найти виновника.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности», — заявил посол.

Фон Гайр отметил, что в настоящий момент помимо России независимым расследованием инцидента занимается Германия, Дания и Швеция, но пока ни одна из этих стран не достигла значительного прогресса, который позволил бы обнародовать результаты.

Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев в диалоге с «Известиями» отметил, что Германия уже четвертый месяц не отвечает властям России, которые отправили официальный запрос в диппредставительства ФРГ.

Новый виток расследования подрыва «Северных потоков» начался после сенсационного расследования всемирно известного разоблачителя — американского журналиста Сеймура Херша. Тот прямо обвинил власти США в диверсии и заявил, что теракт одобрил лично президент Штатов Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков».