Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Вскрылась правда о причастности к теракту агентов ЦРУ.

Американский журналист Сэймур Херш приводит новые сенсационные подробности подрыва газопровода «Северный поток». В интервью порталу Democracy Now! Он назвал ложью заявление норвежских властей о непричастности к диверсии. Репортер подробно рассказал, как европейцы сотрудничали с американской разведкой и как тренировались, прежде чем заложить бомбы.

«Мало того, что правительство Норвегии было задействовано в операции, самолет ЦРУ доставил на норвежский корабль специальную декомпрессионную камеру для водолазов, и с ее помощью они тренировались погружаться на глубину», — рассказал журналист Сеймур Херш.

Журналист полагает: Джо Байден уже в процессе подготовки диверсии не исключал, что взрывы свяжут с США. И вот официальный комментарий Госдепа — причастность отрицают, а расследование диверсии делегируют странам, в чьих водах все и случилось.