На нескольких станциях БКЛ в Москве заработала пилотная сеть 5G

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Новая сеть доступна большому количеству гаджетов. Все без потери скорости и стабильности связи.

С сегодняшнего дня, с 1 марта 2023 года, на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве заработала пилотная B2B-сеть 5G. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Пока пассажирам доступна связь на пяти станциях БКЛ — «Марьиной роще», «Рижской», «Сокольниках», «Электрозаводской» и «Нижегородской».

«5G обеспечит скорость передачи данных до 1,5 Гбит/c при минимальных задержках сигнала», — говорится в сообщении.

Согласно информации, теперь столичный метрополитен сможет внедрять разнообразные новые сервисы, повышающие безопасность и качество обслуживания пассажиров. Например, беспилотные поезда или виртуальное обучение персонала.

Кстати, сегодня движение по БКЛ было полностью запущено. Всего на БКЛ три электродепо, 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что затраты на строительство БКЛ уже окупились: за время строительства Большой кольцевой линии рядом со станциями появились новые жилые массивы и рабочие места, что и позволило городу и федеральному центру вернуть вложенные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней.