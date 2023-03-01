Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро Москвы

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства отметил, что уникальное строение он намерен показать и своему китайскому коллеге Си Цзиньпину.

В Москве завершилась без преувеличения стройка века. Сегодня полностью открыли Большую кольцевую линию метро — самую длинную в мире — 70 километров. Она позволит пассажиры экономить в пути до 45 минут. Большое кольцо создавали более 10 лет, соединив между собой 30 станций.

Проходка тоннелей потребовала почти ювелирной точности — с учетом подземных рек и плотной застройки на поверхности. Нужно было укреплять фундаменты зданий, проводить шумозащиту и виброзащиту с использованием современных технологий.

В торжественной церемонии открытия по видеосвязи поучаствовал Владимир Путин. Кроме того, на мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства оценил уникальное строение и заявил, что намерен показать его своему китайскому коллеге Си Цзиньпину.