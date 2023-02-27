Гаврилов: уехавшие Пугачева и Вайкуле смотрят на мир через творческое эго

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Певицы порочат репутацию страны, которая дала им почву для развития их творчества.

Покинувшие Россию Алла Пугачева и Лайма Вайкуле тешат свое эго, поливая грязью родину. Звезда телесериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Гаврилов, в студии 5-tv.ru рассказал ведущей и автору спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко о неблагодарных артистах, которые порочат репутацию своей страны. А ведь именно Россия, по словам актера, проложила им дорогу к славе и сделала их творчество востребованным.

Звезда телесериалов осудил поведение уехавших звезд советской и российской эстрады, в том числе Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Гаврилов считает, что каждый имеет право придерживаться отличной от большинства политической точки зрения. Но звезда телесериала «Универ» недоумевает, когда люди оставляют свою родину и в погоне за лучшей жизнью начинают клеветать на страну, которая дала им все, что у них есть.

«В шоу-бизнесе и в культуре отсутствует понятие уважения в целом к истории страны и к корням и присутствует в большом количестве любовь к своему творческому эго, и через вот это творческое эго люди смотрят на весь мир», — поделился своим мнением артист.

В декабре прошлого года Лайма Вайкуле сделала провокационное заявление о том, что содержала весь СССР, а ее подруга Алла Пугачева — всю Россию. Бывшие поклонники творчества негативно отреагировали на это сообщение и посчитали подобную выходку предательством.

Гаврилов считает, что Россия дала и Пугачевой, и Вайкуле больше, чем в итоге получила в ответ. Только благодаря нашей стране и русскому народу у эстрадных певиц появилась возможность выступать с песнями и ездить с концертами.

«Вот не было бы Советского Союза, этой аудитории, людей в Советском Союзе, атмосферы, то не было бы основы для Аллы Борисовны Пугачевой черпать творческое вдохновение и контент и выступать. И стать, условно говоря, русской Мадонной», — объяснил Гаврилов.

Более того не стоит забывать о том, что та же Примадонна не развивала инфраструктуру и атомную энергию, не возводила Крымский мост. По словам Гаврилова, она всего лишь занималась творчеством, пела для людей с серьезной деятельностью, которые как раз и строили будущее своей страны.

Сам же Гаврилов называет себя человеком мира. Шесть лет проживал в Азии, откуда вернулся два года назад. Сейчас актер находится в Москве и никуда уезжает не планирует.

«Я считаю, что сейчас те, кто носит русские фамилии, те, кто имеет определенную биографию, и те, кто с уважением к своему роду относятся и к истории нашей страны, мы должны здесь сейчас быть», — сказал Гаврилов.

Полное интервью со звездой сериала «Универ» Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.