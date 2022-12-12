Дава о кино, Долиной и страхе будущего: есть пласт, который нужно пройти и освоить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Блогер признался, что тщательно готовился к своей первой роли в кино и старался не показать перед коллегами-профессионалами свои тревоги.

Блогер, певец, а теперь еще и актер Дава за кулисами рождественского концерта «Земляне» и друзья», организованного «Русским Радио», поговорил с ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко об уроках вокала с Ларисой Долиной, колоссальном актерском опыте и доверительных отношениях со своей командой.

— Лариса Долина в нашем недавнем разговоре рассказала о ваших успехах. Не хочется еще у нее поучиться у нее? Может есть какие-то новые треки в разработке?

— Ну конечно, очень хочется. И в дальнейшем, я хотел бы в новом году поговорить с Ларисой Александровной и попроситься на ее вокальные уроки. Если у нее будет время, то я только с радостью. Но мне в этом плане еще только работать и работать, учиться и учиться. То есть это пласт, который мне еще нужно будет пройти и освоить.

— В этом году в вашей жизни появилось кино (сериал «Здравствуйте, вам пора!» — Прим.ред).

— Да, Сарик Андреасян! Мне нравятся его последние работы, я считаю, он шикарно делает свою работу, у него очень классная команда. Буквально недели две-три назад мы сняли сериал, в котором я снимался в одной из главных ролей. И сняли очень классно. Мне очень понравилось. Это был мой первый опыт, к которому я очень готовился. То есть у меня был коуч, которому меня готовил. Полностью проработали роль моего героя. В итоге я пришел к тому, что на самом деле самое классное — не зажиматься. И на съемках нужно не играть роль, а проживать ее.

— Как научиться именно прожить роль для себя?

— Нужно просто проанализировать своего героя. Понять, кто, что он, какой у него темперамент, какой у него характер, чего он хочет, что он транслирует, как он общается с людьми даже. То есть вплоть до интонаций, вплоть до ударения, до мелочей.

Вот мы разбирали и по тексту, и просто по образу. И я просто вжился в эту роль. И каждое утро, когда я вставал, я с вечера настраивался — завтра, чтобы ни произошло, я встаю в роли вот этого человека.

— А не пришлось потом выгонять его из себя?

— Нет-нет, выгонять не пришлось, потому что он мне как-то подходил по настроению и вообще вовремя пришла эта роль. И это, на самом деле, очень классный опыт, которого мне как раз-таки не хватало.

— И на фоне всех этих экспериментов за последнее время не могу не спросить: когда мы пробуем что-то новое, все равно возникает определенное чувство страха. Как работать с этим?

Я считаю, что все у нас в голове. И на самом деле, от этого зависит 99% успеха. Если ты допустил у себя в голове вот это чувство страха — это путь в никуда. Все. Раньше я бы подумал: там же текст, там же куча текста, что делать, как играть? А я вот себя так настроил, что нужно прийти с классным настроением. Пришел, кофе попил, пошутил, поднял всем настроение. Со мной на одной площадке работали такие актеры, как: Алена Хмельницкая, Александр Яценко, Лиза Моряк, Михаил Букин и еще другие классные актеры. И если бы я пришел и показал, что мне страшно, то все эти эмоции передались бы через камеру. Камеру невозможно обмануть. Если у тебя есть.

У меня роль была максимально самоуверенного человека, который приходит и всех ставит на место, потому что они плохо выполнили свою работу. И я как-то вставал с самого утра, приходил на площадку, наоборот, даже с каким-то самоуверенным настроением в стиле «я не понял, давайте работать». И это сработало. То есть каких-то даже там поправок не было. И у нас был классный актерский состав, мы постоянно что-то новое придумывали вместе. Поэтому для меня это процесс и опыт колоссальные, классные, позитивные. Я очень рад и в ближайшее время я очень хочу продолжить играть. То есть я бы хотел попробовать все это. Это может быть драма, а может быть и что-то другое.

— Вы сказали, что эта роль вам очень близка и что это такая роль уверенного человека, командира. То есть вы со своей командой такой же строгий руководитель?

— Это на самом деле от каждого случая зависит. Смотря кто как «накосячил», кто что сделал. Но часто у нас бывает такое, что в команде приходится разговаривать. Это нормально. Потому что все люди устают. То есть нужно чувствовать свою команду: где-то подбодрить, где-то помочь, где-то может быть какую-то денежную мотивацию предложить и так далее. Где-то, наоборот, человек просто расслабился и перестал работать. А может быть, ему плохо и нужно ему помочь, он ушел в какие-то любовные истории и потерялся из-за этого по жизни. И приходится его в чувство приводить. Разные бывают ситуации. В этом вопросе самое главное быть чутким, понимать человека, что с ним происходит, почему он перестал хорошо работать и как бы понять нужно, как привести в чувство.

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