«Факт остается фактом»: Иосиф Пригожин рассказал об огромном долге тяжелобольного Носкова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Чтобы раскрутить артиста, продюсер вложил огромные деньги. Почему же не было отдачи?

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что тяжелобольной певец Николай Носков должен ему более трех миллионов долларов. Причем, не первый год. Но как так получилось?

Как признался бизнесмен в интервью для шоу «Злые языки», все средства пошли на то, чтобы раскрутить артиста. К сожалению, проект оказался убыточным.

«Скажу что-то, что я нигде никогда не говорил. Я вложил больше трех миллионов долларов в Николая Носкова. Моего имени даже нет в „Википедии“ — что я был у него продюсером. Клипы снимал, песни записывал. Это я все оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье. Я не стал обращать на это внимания. Но сам факт остается фактом», — разоткровенничался 53-летний Иосиф Игоревич.

Несмотря на то, что такое сотрудничество принесло Пригожину лишь убытки, продюсер не держит зла на артиста, который на данный момент лечится после тяжелого инсульта.

Пять лет назад у Носкова случился инсульт. Некоторое время певец восстанавливался, но недавно все-таки решил выйти на сцену. Носков дал концерт в Перми, но не смог его отработать до конца.

Зрители ждали выхода артиста полтора часа. Он спел несколько композиций, после чего резко удалился. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Многие зрители были недовольны этим и высказвались об этом открыто.

Фанаты разделились на два лагеря: одни восхищались силой воли и духом Носкова, а другие упрекали звезду в непрофессионализме и безответственности. Некоторые стали сетовать на организаторов концерта, которые якобы заставляли артиста петь, хотя состояние его здоровья не позволяло.

Впоследствии Николай Иванович прокомментировал инцидент в социальной сети и попросил прощения у публики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что даже тяжелый недуг не заставит Носкова сдаться и уйти со сцены.