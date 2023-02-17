«Спел, сколько мог. Очень расстроился»: близкие объяснили неудачу Носкова на концерте в Перми

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Негативная реакция от произошедшего захлестнула всех, включая самого исполнителя.

Супруга певца Николая Носкова Марина прокомментировала сорванный концерт в Перми. Об этом сообщает издание KP.RU.

«Пройдет время, все забудется», — сказала собеседница.

Не остался в стороне и другой близкий знакомый артиста. Он отметил, что для самого Носкова подобная ситуация стала очень болезненной.

«Это глупость, что Николая Ивановича заставляют выступать. Если артист не хочет петь, его не заставишь. После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал. Но все-таки не стал отменять концерт, спел вживую сколько смог. Он сам очень расстроился», — подчеркнул товарищ певца в беседе с изданием.

Первое выступление исполнителя прошло не так, как планировалось. Сначала Носкова ждали более получаса зрители, но 67-летнюю звезду заменил артист IVAN из Белоруссии. Сам Носков появился на сцене лишь во втором отделении в инвалидной коляске. Николай Иванович смог подарить поклонником только две композиции. Ему трудно было петь, судя по тому, что далеко не все слова можно было понять. На третьей песне Носков швырнул микрофон на пол, остановив концерт.

Помимо негативной реакции в сторону самого артиста, досталось и его родным. Фанаты недоумевали, как певца можно было отправить на гастроли в таком состоянии. Однако это только начало тура. Носкову предстоит выступить в Екатеринбурге, Твери, Подольске, Рязани, Туле, Нижнем Новгороде и Москве.

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