Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

Астролог Ксения Шахова рассказала, какие изменения могут вас ожидать на следующей неделе, в период растущей Луны.

На этой неделе у нас будет точное соединение Меркурия с Сатурном и Венеры с Юпитером. По своим свойствам это совершенно разные тенденции. Ум стремился к точности, это время надежной памяти, логики, ясности и концентрированности.

Неделя прекрасно подходит для математических расчетов, работы с бухгалтерией и с цифрами. Чувства при этом живут в другом пространстве: пылкости, стремительности, щедрости, прямоты. Эмоциональная составляющая развивается через призму огненной стихии. Именно поэтому для Овнов, Стрельцов и Львов это период возможностей в любви и финансах, также будет шанс заработать дополнительные средства.

Близнецы, Весы и Водолеи также удачливы, но у них на повестке дня общение, поездки, командировки. В течение всего периода Луна растущая, а значит это отличный момент для начинаний, предложений, сотрудничества. Используйте эту неделю для максимальной активности, чтобы заложить основу для дальнейших действий.

Ретромеркурий спутает планы: гороскоп на весну 2023 для каждого знака зодиака

Овен — гороскоп на неделю

Овны, для вас энергетические и финансовые ресурсы пополняются из источников благотворительной и творческой деятельности. Это период выгодного приобретения путевки на отдых, а также вложение денег в сферу, имеющее отношение к лекарствам, косметики, парфюмерии или химической промышленности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы! Друзья, единомышленники и творческие коллективы нуждаются в вашем участии и содействии. Это прекрасный повод осваивать новые технологии и привлекать спонсоров в совместные проекты. Вы стремитесь к свободе и новизне. Эта неделя проницательности, озарения и оригинальности в выражении себя.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, достижение вашего успеха способствует творческой энергии и состоянии потока. Духовный рост приближает к заветной цели. Удовлетворению профессиональных амбиций способствовало доверие к вам со стороны руководства. Эта неделя благоприятна для оздоровления, а также лечения костной системы и кожи.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, сильное желание перемен толкает в путешествие, к получению образования, повышению квалификации. Сейчас возрастают здоровые амбиции, хочется больше свободы. Расширению границ мировоззрения способствуют дружеские связи, участие в общественной деятельности, философские трактаты, которыми вы увлекаетесь. Возможно, кто-то из вас захочет написать собственное произведение.

Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Лев — гороскоп на неделю

У Львов акцент на деятельности, связанный с бизнесом, властью, банковской структурой. Спорт способствует испытанию на выдержку и обретению внутреннего стержня. Возможно получение крупных кредитов или наделение полномочиями с материальной ответственностью.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев конфликтная обстановка в доме и семье может возникнуть вследствие разногласий по вопросам, связанным с недвижимым имуществом или совместным владением пакетом акций. Также под угрозой находятся договоры на арендуемое помещение. Расчетливость и понимание выгоды помогут вам во всех делах.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов возможно выгодное оформление страховок, установление систем сигнализации, решение вопросов безопасности как на работе, так и в быту. Открываются возможности для достижения поставленных целей с помощью глубокого анализа ситуации. Ваши мышление деловое — вы практично подходите к любой ситуации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вас увлекает тема самовыражения, хобби, культурного и творческого досуга, а также занятий спортом. В вашем пространстве витают флюиды флирта и романтики. Улучшение отношений с партнером по браку или создание союза на основе любви и взаимопонимания — все это возможно на этой неделе.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, к выполнению служебных обязанностей или бытовых дел помогает рациональный подход. Прислушайтесь к ритму своего тела для организации распорядка дня и обретения внутреннего равновесия. Забота о домашних питомцах создаст комфортный эмоциональный фон.

ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, эта неделя плодотворной и интеллектуальной деятельности. Налаживание связей с творческими людьми, поддержание отношений с детьми и романтические знакомства. Успешное демонстрация владения словом и внимание публики к вам, к вашей персоне.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолея, нее стоит жалеть средств, чтобы с комфортом и энергией позитива, радости, красоты обустроить ваше владение. Сейчас благоприятно пополнять семейный бюджет и делать подарки близким. Также операции с недвижимостью и арендой увенчаются для вас успехом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, у вас преобладает подвижность, сообразительность, стремление к общению, плодотворная работа с документами и информацией. Время для совершения коротких поездок, обновления средств связи и транспортных средств. Удачные также те рыбы, которые связаны с торговлей, со СМИ и репетиторством.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на весну 2023 года для каждого знака зодиака.