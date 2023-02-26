Боевики ВСУ атаковали жилой дом, завод и газопровод в ЛНР

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Согласно официальным данным, основной удар пришелся на Перевальск.

В результате очередной атаки ВСУ населенного пункта в Луганской народной республике (ЛНР) чудом удалось избежать жертв. Как сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), террористы нанесли удар по Перевальску, от чего пострадали завод, газопровод и даже многоквартирный жилой дом.

«В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, линия электропередач и газопровод», — говорилось в официальном заявлении.

Согласно данным к этой минуте, речи о пострадавших, как и о погибших, не идет.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец раскрыл личности тех, кто воюет против России в Донбассе.