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Российская армия продолжает вести ожесточенные бои за Угледар.

Киевские формирования огрызаются — идут в контратаки на отдельных участках, как видели, безрезультатные, но чаще — обстреливают издалека. В том числе мирные города. Видимо, снарядов подвезли американцы с британцами.

На этой неделе под сильным обстрелом снова Донецк, только за праздничный день — 23 февраля — в столице ДНР погибло шесть человек, из них четверо — это работники скорой помощи. Их гибель — это результат спланированной, террористической, иначе и не скажешь, атаки ВСУ.

Бригада приехала оказать помощь раненым после прилетов в Петровском районе Донецка. Повторный прилет из системы залпового огня. Осколками зацепило еще спасателей, что работали рядом.

У террористов на ближнем востоке есть такая тактика двойной диверсии в одной точке, чтобы жертв было побольше.

Под постоянным обстрелом на этой неделе были территории и других российских регионов — в Запорожской области ударили по автовокзалу городка Васильевка, были попытки применить ударные беспилотники по Мариуполю и Бердянску, в Белгородской области под обстрелами райцентр Шебекино и ближайшие села, в Курской области — та же ситуация вокруг поселка Теткино.

Есть предварительные сведения, что у киевских формирований могли появиться более дальнобойные боеприпасы. Это усложняет работу нашим военным, но бумерангом вернется самим Киевским властям: перед армией установка четкая — обеспечить безопасность российской федерации, значит, угрозу будут отодвигать на большее расстояние.

В эти дни ожесточились бои за Угледар, город на Донецкой земле. Но поставленная там украинская артиллерия угрожает и сухопутному коридору в Крым. Значит нужно это угрозу устранить. Над этим работают морские пехотинцы тихоокеанского флота.

Как это происходит — расскажет Кирилл Ольков.

Южно-донецкое направление. Окраина Угледара. Район северных дач. Танкисты Камчатской бригады выдвигаются в сторону города — чтобы массированным огнем — поддержать наступления морпехов тихоокеанского флота.

ВСУ полностью заминировали все подступы к Угледару, поэтому первыми в бой идут минные тралы, которые пробивают безопасную дорогу пехоте.

На этих кадрах — сражение за ключевую лесополосу. Сразу за ней — выход к городу. Но на пути хорошо укрепленный опорник.

Российские танковые экипажи таранят противника и продвигаются вперед за счет многократного огневого превосходства.

Танковые подразделения работают на передовой. Наносят сокрушительные удары. Именно этот экипаж штурмовал Павловку в ноябре прошлого года, а сейчас ведет успешное наступление в районе угледарских высот.

«Пытаемся прорывать оборону противника — за крайнюю неделю был танковый прорыв на глубину пять километров», — рассказал Руслан Курбанов, командир танковой роты бригады морской пехоты, старший лейтенант, Герой России.

По зашифрованному каналу связи приходят данные разведки. В этом квадрате сопротивление сломлено, за дело берутся штурмовики.

На этих кадрах ожесточенные стрелковые бои за северные дачи, последний рубеж обороны ВСУ — отсюда до угледарского гарнизона — всего сотни метров.

Противник старается избегать прямого контакта. Держит дистанцию — постоянно отступает.

Морпехи занимают одно здание за другим. И передают координаты противника передовым бронегруппам.

На огневые позиции выходят боевые машины пехоты. Атакуют с фланга. Стреляют на поражение.

Враг уничтожен, можно идти вперед. Но для освобождения города — бастиона этих усилий недостаточно. На этих кадрах — последствия попадания наших крупнокалиберных снарядов по угледарской группировка ВСУ.

Тяжелые огнеметные системы пробивают бетонные стены, за которыми укрылись боевики, насквозь.

Там, куда попали снаряды — температура повышается до трех тысяч градусов, а на земле продолжаются разрывы.

Высокоточные удары расчищают путь наземным подразделения, которые защищают периметр от диверсантов.

Боевики, укрывшиеся в лесополосе, пока еще не знают, что их уже обнаружили. Наземная группа морпехов окружает противника.

Впереди еще одна локальная победа — и большой вклад в общий успех наших сил.