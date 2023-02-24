Как начиналась спецоперация: хронология событий 24 февраля 2022-го

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Выступление президента России, обвал рубля и взрывы в Киеве — вспоминаем хронологию событий первого дня.

Начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мира. В этот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова оказать помощь в защите населения республик от киевского режима. Курс рубля резко обвалился, а в Киеве стали слышны взрывы, издание URA.RU привели хронологию событий 24 февраля и решили вспомнить как это было.

В 00:16 главы республик обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Уже через три часа Зеленский заявил, что пытался провести телефонные переговоры с Путиным. Однако, по его словам, ответа он не услышал. Через короткое время Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за обращений глав ДНР и ЛНР к Путину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что такое прошение со стороны регионов означает дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, который идет с 2014 года. В 04:20 Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии и стала работать в автономном режиме. Киев собирался протестировать свою энергосистему для подключения к европейском сети передачи энергии (ENTSO-E).

Уже в 05:52 Владимир Владимирович выступил с экстренным обращением к гражданам России и объявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сообщил президент РФ.

Через час Путин также отметил, что Россия ответит Западу, если он попытается нарушить ход спецоперации.

Без семнадцати минут седьмого СМИ Украины сообщили о взрывах в Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. А западные корреспонденты рассказали о прилетах рядом с Киевом. В 07:50 Украина ввела военное положение.

Московская и Петербургская биржи остановили торги на всех рынках. В девять утра СМИ рассказали, что страны НАТО встретятся из-за начала спецоперации России на Украине.

Центральный банк России попытались стабилизировать курс рубля. На тот момент стоимость евро достигла более 131 рубля.

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В начале второго дня президент Белоруссии призвал провести мирные переговоры между Путиным и Зеленским. Он напомнил, что население Украины, России и Белоруссии составляют славянские народы, и предложим им «сесть и решить свое будущее, навсегда».

На часах 14:07. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что обозначает «денацификация Украины». Он сказал, что миссия России - избавить Украину от неонацистов. В своем брифинге Путин отмечал, что оккупация украинских территорий не входит в планы Москвы.

В половину третьего Песков анонсировал встречу Путина с руководителями предприятий из разных секторов экономики и бизнеса. А в 16:40 правительство России заверили, что российский бизнес будет защищен на фоне западных санкций.

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В половину шестого в Киеве была объявлена воздушная тревога. И через час Зеленский призвал Россию вернуться к мирному урегулированию конфликта. В 19:20 Страны «Большой семерки» осудили Россию за спецоперацию в Украине. На что Путин заявил, что России не оставили другого выбора.

«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — подчеркнул президент РФ на встрече с представителями крупного бизнеса.

На часах 20:14. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от нефти и газа из России. И к половине девятого в министерстве обороны России отметили, что армия Россия выполнила все боевые задачи за первый день спецоперации.

Россия по сей день оказывает военную поддержку в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжающимися с 2014 года. Спецоперация России на Украине идет уже год. За это время в состав России, после проведения референдумов, вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. На данный момент ВСУ контролируют часть новых территорий за которые сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень тяжелой и мучительной. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении более 210 человек.