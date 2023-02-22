В «плену» у Китая: ЕС столкнулся с новой угрозой на фоне отказа от газа из РФ

РИА Новости: Европа столкнулась с новой угрозой на фоне отказа от газа из России

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Пока европейцы «воевали» с российскими углеводородами, их рынок «оккупировали» китайские солнечные панели.

В распрощавшемся с российским газом Евросоюзе планируют через семь лет вовсе отказаться от голубого топлива и полностью перейти на энергию солнца. Да вот беда: местного производства солнечных батарей и прочих компонентов «зеленой» энергетики в Европе почти нет — все импортируют из Китая.

Таким образом, вместо «газовой зависимости» от России Европе грозит зависимость от Китая в плане поставок оборудования для выработки солнечной и ветряной энергии. Об этом говорится в аналитической статье РИА Новости.

«Капитуляция» Европы

На сегодня европейский рынок поставок оборудования и комплектующих для возобновляемой энергии, прежде всего солнечной, на 80% контролируют китайцы. Это немудрено: восемь из десяти крупнейших в мире предприятий отрасли — китайские.

Более того, в прошлом году вследствие энергокризиса китайский экспорт солнечных панелей в Европу подскочил более чем на 140%. Их активно приобретали, как компании, так и население.

Китайское оборудование заполонило европейский рынок около десяти лет назад, так как было намного дешевле местного. Обеспокоенная этим Еврокомиссия запустила антидемпинговое и антисубсидиарное расследование. В ответ китайцы ограничили импорт вина из ЕС и пригрозили взяться за европейские элитные автомобили.

В результате в 2013 году стороны подписали соглашение о минимальных ценах на китайские товары, что стало «капитуляцией» Европы и проигрышем ее промышленности.

Поздно спохватились

Сейчас в Европе, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), изготавливают лишь 2,8% солнечных панелей. В связи с этим в ЕС срочно запускают собственные производства. К примеру, на заводе компании Enel в Сицилии к середине 2024 года рассчитывают выйти на объемы, достаточные для генерации трех гигаватт. Сейчас — всего 200 мегаватт.

В случае успеха Enel станет крупнейшим поставщиком панелей в Европе. В компании утверждают, что их продукция «более эффективная и долговечная» и легко потеснит на рынке китайскую.

При этом и Enel, и другие европейские компании закупают для своего производства китайские компоненты. Так, около 80% комплектующих ветряной турбины изготавливают в Китае. Там же делают 97% кремниевых пластин для солнечных панелей, а доля китайцев в поставках поликремния — ключевого сырья для солнечной энергетики — 45%.

Лидирует Китай и в других видах сырья, включая применяемые в возобновляемой энергетике редкоземельные минералы.

Подножка от американских «друзей»

Сейчас в Брюсселе предлагают субсидировать строительство новых и расширение действующих производств компонентов «зеленой» энергетики, однако об энергетической независимости и речи не идет.

В свою очередь у Китая есть все, чтобы не потерять свой кусок европейского пирога. Например, Пекин может ограничить экспорт оборудования для выпуска кремниевых слитков и пластин — компонентов солнечных элементов, что сильно осложнит Западу жизнь.

«Подставили» европейцев и американские «друзья»: в соответствии с законом о снижении инфляции власти США предложили бизнесу огромные субсидии на солнечную энергетику и зеленые технологии. Европе это не по карману.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подземные газовые хранилища Евросоюза пустеют, в них уже меньше 65% топлива. Европейцев подвела погода: доля энергии от ветряных станций с середины декабря не поднимается выше 9%.