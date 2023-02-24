🧙‍♀ Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: кому-то в этот день стоит проанализировать свои ошибки, а кому-то собраться с духом и встретиться лицом к лицу с правдой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 24 февраля. Новые сутки растущей Луны обещают быть активными. Энергии дня наполнят вас силами для новых свершений. Однако некоторым знакам — Овнам, Стрельцам и Козерогам — все-таки стоит притормозить и сделать небольшую передышку.

♈ Овны

Вы не бесконечны, Овны. Целеустремленность, конечно, хорошее качество, но во всем нужно знать меру. Позвольте себе отдохнуть или хотя бы сбавить темп на вашем пути. Порой в погоне за мечтами мы забываем жить в настоящем — смотрим только в будущее. Оглянитесь и вспомните о тех, кто окружает вас сейчас.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

♉ Тельцы

Что страшного в том, что вы где-то ошиблись? Ведь на них мы и учимся. Что с того, что вы споткнулись и упали несколько раз по пути? Вы воин в душе — именно этот дух вы призваны воплощать сегодня, Тельцы. Превратите свою боль в силу, а свои раны в мудрость.

Космический совет: заставьте свои сильные стороны работать.

♊ Близнецы

Ваша самая большая иллюзия состоит в том, что вы думаете, что бессильны. Не позволяйте внешним раздражителям двигаться к мечте. Сегодня звезды просят вас подтвердить для себя свои цели и разработать практический план действий, Близнецы. Поверьте, близкие окажут вам поддержку, предложат помощь и ресурсы, так вам необходимые. Но только об этом стоит их попросить.

Космический совет: оставайтесь верными своим целям.

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♋ Раки

Вы устали от старой истории, и не зря. Просто напоминание: вы и создатель, и разрушитель своей жизни, Раки. У вас есть возможность переписать сценарий так, чтобы он поддерживал ту версию вас, которой вы являетесь на сегодняшний день. Верните поводья, от которых вы когда-то отказались. Они помогут вам взять под контроль ситуацию и жизнь в целом.

Космический совет: пора принять новую реальность вокруг вас и научиться в ней жить.

♌ Львы

Львы, пора отказаться от вопросов, отбросить «кто», «что», «почему». Все события произошли определенным образом, потому что так и должно было быть. Вселенная хочет, чтобы вы усвоили некоторые уроки и расцвели в той версии себя, которой являетесь сегодня. Ваша свобода заключается в том, чтобы отбросить прошлое и принять этот момент таким, какой он есть.

Космический совет: сбросьте с себя оковы — отбросьте прошлое.

♍ Девы

Некоторые из Дев могут чувствовать себя в клетке, которую в действительности сами для себя и построили. Вы можете ощущать себя заключенными вещами, людьми и местами, которые когда-то пробуждали радость внутри. Это нормально — мы все вырастаем из старого. Все, что вам нужно сделать, это отстегнуть ремень безопасности и совершить квантовый скачок вперед.

Космический совет: в формировании нового мировоззрения нет ничего плохого.

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♎ Весы

Погрузитесь в глубины своей души, к этому пространству тишины внутри. Именно там вы найдете ответы на свои главные вопросы, которые так тревожат по ночам, Весы. В этот период звезды также настоятельно рекомендуют провести время на природе и помедитировать.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.

♏ Скорпионы

Скорпионы, у Вселенной есть план на вас! Но для начала ответьте себе на вопросы: «Что вас тяготит? Неопределенность всего происходящего?». Дав себе на них ответы, вы сможете определить порядок действий для изменения тех ситуаций, которые вас не устраивают

Космический совет: будьте честны с собой.

♐ Стрельцы

Сделайте себе одолжение — отдохните. Отвлекитесь от угнетающих вас обстоятельств, наполните себя позитивными эмоциями, научитесь чему-нибудь новому. Не нужно переживать из-за того, что уже произошло — сконцентрируйтесь на настоящем и немного смотрите вперед. Те раны, что вы получили — ваша мудрость. И в будущем она вам поможет не наступить на те же грабли.

Космический совет: все лучшее — впереди, а пока стоит отдохнуть.

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♑ Козероги

Наши желания являются неотъемлемой частью процесса создания мечты. Но что происходит, когда они не сбываются в сию же секунду и мы становимся одержимы ими, Козероги? Ответ прост — разочарование. Так что сделайте себе одолжение — расслабьтесь. Снимите напряжение и избавьтесь от ложного чувства необходимости все контролировать. Все так, как должно быть.

Космический совет: расслабьтесь и примите реальность такой, какая она есть.

♒ Водолеи

Разве вы не хотите, чтобы вам ответили взаимностью, Водолеи? Разве вы не хотите, чтобы вас увидели и услышали? Сделайте себе одолжение — перестаньте оправдываться перед другими людьми. Не бойтесь того, что с вами могут не согласиться — отстаивайте свое мнение, позицию. Вы знаете, чего заслуживаете, так дерзайте же!

Космический совет: настало время проявить себя.

♊ Рыбы

Некоторые из вас могут чувствовать себя подавленными в данный момент, это нормально. Держите пространство для ваших эмоций, чтобы дать им выйти наружу. Наблюдайте за тем, что говорят вам люди из близкого окружения. Вы уже наверняка знаете, кто и что не заслуживает вашего времени и энергии.

Космический совет: пора выплеснуть накопившиеся эмоции.

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