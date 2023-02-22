Бероев резко охарактеризовал Смольянинова*: «Это пыль, абсолютно пустой человек»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Актер призвал не уделять внимание сбежавшим из страны знаменитостям. Причем не важно — «народные они или нарядные».

Российский актер Егор Бероев назвал пустым человеком коллегу по цеху Артура Смольянинова* и сравнил его с пылью. Такую же характеристику во время комментария 5-tv.ru артист дал и другим своим коллегам, сбежавшим из России и поливающим ее теперь грязью из-за рубежа.

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«Смольянинов — это вообще… Мне кажется, не надо давать энергию этим людям, обсуждая их. Это пыль. Как будто вы пыль подбираете и говорите: „Пыль!“. Вас спрашивают: „Где? Мы не видим. Где пыль?“. А вы отвечаете: „Ну вот же она, вот!“. Потом еще в лупу рассматриваете эту пыль и энергию даете этой пыли. Это же пустые люди абсолютно. Просто пустые люди. Пусть говорят что угодно. Но зачем же мы даем им энергию?» — сказал Егор Бероев в Крокус Сити Холле, где проходил концерт «Ты мой герой».

Актер посетовал, что журналисты уделяют незаслуженно много внимания выступившим против своей страны артистам — вне зависимости от того «народные они или нарядные».

«Есть много государственных телеканалов, радиокомпаний, журналистских пулов. Они почему-то за государственные деньги раздувают эту историю. Мне очень странно. Я не очень понимаю, почему так происходит и зачем» — подытожил Егор Бероев.

Артур Смольянинов ранее эмигрировал из России и сделал ряд антироссийских заявлений в связи с продолжающейся спецоперацией по защите Донбасса. На родине осталась его бывшая жена Дарья Мельникова — из-за поведения экс-супруга она оказалась вынуждена в одиночку воспитывать двух сыновей и при этом отражать нападки хейтеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оскандалившийся Артур Смольянинов оказался в долгах.

* — признан иноагентом в РФ.