Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Бегство актрисы и соучредителя фонда «Подари жизнь» в Латвию и последующие антироссийские комментарии нанесли серьезный ущерб всей системе филантропии в РФ. Исправить ситуацию не удалось до сих пор.

Российский актер и директор благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев раскритиковал свою коллегу и учредителя благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову. По словам артиста, бегство последней в Латвию и последующие антироссийские заявления навредили всей системе филантропии в России.

«Я — как директор благотворительного фонда — понимаю, что она вообще всю систему благотворительности в нашей стране сильно подставила. Она подставила доверие людей, доверие бизнеса к благотворительности. Нам просто перестали давать деньги, мы сейчас испытываем большие сложности», — сказал Егор Бероев 5-tv.ru в Крокус Сити Холле во время концерта «Ты мой герой».

Артист предположил, что Чулпан Хаматова еще сама не поняла и не разобралась, к каким последствиям привели ее действия. Однако он не считает нужным наказывать коллегу по цеху.

«Я не думаю, что нужно кого-то клеймить или вешать. Но кому-то, безусловно, нужно объяснить более жестко», — отметил Егор Бероев.

Он не назвал фамилий людей, которых имеет в виду. Однако уточнил, что речь идет про некоторых «парней из моей (актерской — Прим. ред.) профессии».

Егор Бероев вместе с женой Ксенией Алферовой больше 10 лет помогают детям с особенностями развития. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Актриса эмигрировала в Латвию — под Ригой у нее свой дом стоимостью несколько сотен тысяч евро. Там она начала давать интервью, в которых осуждала родину и соотечественников, а также играть в спектаклях с антироссийским подтекстом. Правда, недавно объявила о желании как можно скорее завершить актерскую карьеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий продюсера Иосифа Пригожина о том, почему Чулпан Хаматова решила отказаться от профессии вскоре после бегства в Прибалтику.