Сильный пожар произошел в отеле в Москве, люди просят о помощи из окон

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Возгорание произошло на пятом этаже гостиницы на Международной улице. По предварительным данным, один из постояльцев поджег вещи.

Сильный пожар произошел в отеле на востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, люди просят о помощи из окон.

На эксклюзивных кадрах с места возгорания видно клубы черного дыма, поднимающиеся из окон здания. Чтобы спастись, один из жильцов перелез через окно и шел вдоль наружной стороны стены.

По информации 5-tv.ru, возгорание произошло в 16-этажном здании отеля на Международной улице. Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение, быстро его сбили. Спасены около 50 человек, не менее семи из них — дети. Сейчас люди ждут приезда автобусов для обогрева.

Источник сообщил 5-tv.ru, что пожар мог начаться из-за поджога на почве конфликта между соседями. Здание подключено к сигнализации, но та не срабатывала.