Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в отеле «МКМ»

Не менее пяти человек пострадали в результате пожара в отеле «МКМ» в Москве

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ; 5-tv.ru

По последним данным, всего из горящего 16-этажного здания эвакуировали 200 человек.

Не менее пяти человек пострадали в результате пожара в отеле «МКМ» на востоке Москвы. Как сообщили в МЧС, один из них — ребенок. Всего из горящего 16-этажного здания эвакуировали 200 человек.

В распоряжение 5-tv.ru попал предварительный список людей, которых госпитализировали после пожара

Гульнара К. — 46 лет; Егор Л. — шесть лет; Мария А. — 49 лет Евгений Ш. — 39 лет Мария К. — 34 года

Эвакуированные из здания люди сейчас ждут автобусов для обогрева. Они рассказали, что отель расположен только на первых четырех этажах 16-этажного здания. Выше — квартиры из бывшего общежития.

Пожар в здании отеля «МКМ» на Международной улице начался примерно в 21:00 мск. Площадь составила 100 квадратных метров, сейчас возгорание локализовано. Как сообщал 5-tv.ru, пожар мог начаться на пятом этаже из-за поджога на почве конфликта между соседями.