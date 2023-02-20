«Я всегда налево ходил»: Киркоров раскрыл настоящую причину развода с Пугачевой

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Киркоров признался, что является патологическим изменщиком, поэтому и так и не нашел свою единственную.

Филипп Киркоров неожиданно для всех откровенно признался, что изменял своей бывшей супруге. Оказалось, что эпатажный певец похаживал налево от самой Аллы Пугачевой. Об этом Киркоров рассказал во время телевизионного шоу на одном из федеральных каналов.

На сцену вышла неизвестная певица в образе Шаурмы. Она исполнила песню «Невеста», после чего Киркоров поинтересовался — «Ходит ли участница налево?» Девушка дала отрицательный ответ. После которого Филипп стал вспоминать свои прошлые отношения и озвучил одну из причин развода с Пугачевой.

«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — заявил Киркоров.

Брак звездной пары длился 11 лет, а потом Пугачева ушла к Максиму Галкину*. Алла Борисовна остается единственной женой Киркорова, многие думают, что Филипп Бедросович до сих пор любит «женщину, которая поет». Их союз был одним из самых ярких среди российских звезд. Они смотрелись так, словно и вправду являются представителями королевских кровей.

Несмотря на то, что поклонники считают, что именно Галкин был яблоком раздора в отношениях Пугачевой и Киркорова, но судя по последнему заявлению, Киркоров и сам не особо боролся за отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров показал, как после пластики выглядит его живот.

* — признан иноагентом в России.